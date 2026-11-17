Pubblicazione: 17 novembre alle 21:00

Quando il titolo di un film diventa una filosofia di vita, i luoghi scelti per raccontare una storia smettono di essere semplice scenografia e diventano personaggi a tutti gli effetti. È quello che accade con Un mondo a parte, la commedia diretta da Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele, girata nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, tra borghi che resistono allo spopolamento e alle difficoltà con orgoglio e determinazione.

, dove arriva l'insegnante interpretato da Albanese, non esiste soltanto nella finzione,, dove si è svolta buona parte delle riprese e dove il cast ha vissuto per circa un mese e mezzo. Milani, che conosce profondamente questi territori, ha scelto di mostrarli senza idealizzarli, raccontando tanto la bellezza dei paesaggi quanto le difficoltà quotidiane di chi abita in luoghi isolati.

Pescasseroli rappresenta il centro nevralgico della produzione. La piazza del municipio, la fontana, i bar storici, il forno e i giardini compaiono nel film così come sono nella realtà, conservando il fascino di un paese rimasto legato alle proprie tradizioni. La scelta di queste ambientazioni risponde anche alla volontà di raccontare comunità che affrontano ogni giorno il problema dello spopolamento. Come sottolineato dallo sceneggiatore Michele Astori, dietro la bellezza di questi luoghi si nascondono sacrifici e difficoltà spesso invisibili agli occhi dei visitatori. Un mondo a parte diventa una metafora delle tante realtà montane che cercano di preservare la propria identità.

Durante le riprese, anche Virginia Raffaele è rimasta conquistata dalla vita del borgo. Pur avendo la possibilità di tornare a Roma nei fine settimana liberi, l'attrice ha preferito fermarsi sul posto, scoprendo una comunità apparentemente ruvida ma capace di grande accoglienza. Il film ha coinvolto numerosi abitanti di Pescasseroli, Opi e dei paesi vicini, alcuni dei quali hanno interpretato ruoli ben definiti. Tra loro ci sono anche gli otto bambini che formano la classe della scuola elementare. Antonio Albanese ha raccontato quanto lavorare con loro sia stato impegnativo e divertente, soprattutto per la loro energia incontenibile, capace di regalare alle scene una spontaneità difficile da ricreare.

. La sala ha accolto abitanti del paese e protagonisti della pellicola, in una serata particolare per una comunità che si è ritrovata contemporaneamente davanti e dietro la macchina da presa.. Un ricordo delle riprese che si accompagna alla visita del Centro visite del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, dove vengono ospitati animali salvati e curati, tra cui cervi, caprioli e due orsi provenienti dalla Lituania.

Visitare Opi e Pescasseroli dopo aver visto Un mondo a parte permette di comprendere il significato più profondo del film. Non si tratta soltanto di riconoscere le strade e i paesaggi apparsi sullo schermo, ma di entrare in contatto con una realtà fatta di solidarietà, sacrifici e senso di appartenenza. Rupe è Opi, ma potrebbe rappresentare tanti altri borghi appenninici che lottano per non perdere abitanti e tradizioni. La montagna raccontata da Milani non è soltanto una destinazione turistica, è un luogo abitato da persone che hanno scelto di restare e continuare a costruire il proprio futuro.