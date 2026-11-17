Pubblicazione: 17 novembre alle 20:30

Un mondo a parte racconta una vicenda di fantasia, ma affonda le radici in una realtà che esiste davvero. La commedia diretta da Riccardo Milani, con Antonio Albanese e Virginia Raffaele, affronta il problema dello spopolamento dei piccoli borghi italiani e delle scuole che rischiano di chiudere per mancanza di alunni. Una situazione che interessa numerose comunità montane e che il regista ha voluto portare sul grande schermo attraverso una storia capace di alternare ironia, emozione e temi sociali.

, legato da molti anni all'Abruzzo e ai suoi piccoli centri., con le aule vuote e i segni evidenti del tempo. A colpirlo non è stato soltanto lo stato dell'edificio, ma soprattutto la rassegnazione delle persone davanti alla perdita di un servizio fondamentale per il paese.

Anche alcuni aspetti della vicenda prendono spunto da situazioni realmente accadute. Il film affronta, per esempio, le difficoltà incontrate dagli amministratori e dagli insegnanti nel mantenere aperti gli istituti dei piccoli comuni, anche attraverso l'arrivo di nuove famiglie. Non si tratta di un espediente inventato esclusivamente per la sceneggiatura, il regista ha spiegato che iniziative simili sono state adottate per anni in diversi territori, dove l'integrazione ha contribuito alla sopravvivenza di intere comunità. La storia di Rupe diventa il punto di partenza per parlare di un fenomeno molto più ampio.

Per rendere il racconto ancora più vicino alla realtà, Milani ha coinvolto anche persone conosciute durante i suoi soggiorni in Abruzzo. Il regista ha raccontato di essersi ispirato a insegnanti incontrati nel corso degli anni e di averne inseriti alcuni nel progetto cinematografico. Particolarmente significativa è anche la partecipazione dei bambini del posto, che nel film interpretano sé stessi. La loro presenza contribuisce a restituire sullo schermo un rapporto autentico con il territorio e con la vita quotidiana di un piccolo paese di montagna.

. Il borgo immaginario di Rupe prende forma attraverso luoghi realmente esistenti, soprattutto Opi e Pescasseroli, nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Non è un caso che proprio questo territorio sia diventato il cuore del racconto,. La vicenda di Michele Cortese, il maestro interpretato da Antonio Albanese, resta inventata, ma il contesto sociale nel quale si sviluppa è tutt'altro che lontano dalla vita reale.

Un mondo a parte non è la trasposizione cinematografica di un singolo episodio realmente accaduto, ma una storia originale costruita attorno a problemi concreti. Attraverso i personaggi interpretati da Albanese e Virginia Raffaele, Riccardo Milani porta l'attenzione su un tema spesso trascurato, il futuro dei piccoli centri e il ruolo fondamentale della scuola nella loro sopravvivenza. Una commedia che utilizza la finzione per raccontare una realtà italiana fatta di difficoltà, cambiamenti e comunità che cercano di non perdere la propria identità.