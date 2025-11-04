SEGUICI
Privacy Policy Cookie Policy Disclaimer
FILM

Un museo programmabile: il GAMMDOME cambia contenuti senza cambiare struttura

Al GAMMDOME, dentro il GAMM di Roma, si discute dell'uso della regia digitale nel futuro del mondo audiovisivo.

di Redazione
Seguici su
Fonti preferite
Condividi
Film

La parola chiave è programmazione. Con il potenziamento della regia digitale online, il GAMMDOME può modificare ciò che racconta senza dover modificare continuamente la propria infrastruttura fisica.

I 56 punti di visualizzazione diventano parte di un palinsesto digitale. Durata, posizione, sincronizzazione e sequenza dei contenuti possono essere organizzate centralmente, permettendo al museo di costruire esperienze differenti in funzione di mostre, eventi o attività educative. È un concetto vicino al funzionamento delle piattaforme audiovisive, ma applicato direttamente allo spazio museale. Il risultato è un ambiente in cui l’architettura rimane stabile mentre la narrazione può cambiare continuamente.

Per il GAMM significa poter valorizzare con maggiore velocità il proprio archivio, realizzare focus su specifiche opere o periodi storici e utilizzare il GAMMDOME come grande strumento di comunicazione culturale. Il contenuto digitale smette così di essere un complemento dell’allestimento e diventa parte integrante dell’allestimento stesso.

Immagine: DepositPhotos.com

Continua a leggere su BadTaste