Un museo programmabile: il GAMMDOME cambia contenuti senza cambiare struttura
Al GAMMDOME, dentro il GAMM di Roma, si discute dell'uso della regia digitale nel futuro del mondo audiovisivo.
di Redazione
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La parola chiave è programmazione. Con il potenziamento della regia digitale online, il GAMMDOME può modificare ciò che racconta senza dover modificare continuamente la propria infrastruttura fisica.
Per il GAMM significa poter valorizzare con maggiore velocità il proprio archivio, realizzare focus su specifiche opere o periodi storici e utilizzare il GAMMDOME come grande strumento di comunicazione culturale. Il contenuto digitale smette così di essere un complemento dell’allestimento e diventa parte integrante dell’allestimento stesso.
Immagine: DepositPhotos.com