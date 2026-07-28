"Un pericolo per cultura e informazione": un supereroe Marvel si esprime contro la fusione Paramount-Warner

Pubblicazione: 28 luglio alle 17:44

Benedict Cumberbatch, Alan Cumming e Benedict Wong hanno alzato la voce contro quella che definiscono una delle operazioni più pericolose per l'industria dell'intrattenimento britannica. I tre attori hanno firmato un editoriale su The Guardian in cui chiedono esplicitamente al governo del Regno Unito di bloccare l'acquisizione da 111 miliardi di dollari con cui Paramount intende rilevare Warner Bros. Discovery.

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L'articolo, intitolato "Una calamità televisiva e cinematografica che potrebbe essere disastrosa per ciò che guardate e ciò che sapete. Agite ora per fermarla", rappresenta un appello diretto alla ministra della Cultura Lisa Nandy, affinché idello schermo britannica da quella che gli attori considerano una concentrazione eccessiva di potere mediatico. La posta in gioco è alta. Nandy ha già dichiarato al Parlamento britannico di essere "propensa a intervenire" nella vicenda, masull'opportunità di sottoporre l'operazione a un'indagine completa sul pubblico interesse., quando il Parlamento tornerà dai lavori dopo la pausa estiva.

Da qui Cumberbatch, Cumming e Wong si esprimono senza mezzi termini: "Nandy ha aperto la porta all'intervento. Deve varcarla, per il bene di tutti coloro che producono televisione e cinema nel Regno Unito e di tutti coloro che li guardano. Se non lo farà, ci ritroveremo senza la capacità di proteggere la nostra industria e la nostra cultura da questa consolidazione. Non dobbiamo mettere da parte l'interesse pubblico, dobbiamo difenderlo e bloccare questa fusione". Le preoccupazioni degli attori riguardano principalmente due ambiti. Il primo è di natura occupazionale: la fusione metterebbe a rischio i mezzi di sostentamento di migliaia di lavoratori nel settore cinematografico e televisivo britannico.

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Il secondo ambito è ancora più delicato e tocca l. La società risultante dalla fusione controllerebbe5 News, CNN International e CBS News. "Un unico proprietario che controlla così tanta parte delle notizie, e della verità, mette in pericolo il pubblico in un modo che nessuna ordinaria consolidazione fa", scrivono i tre attori. Paramount ha scelto di, ma un portavoce ha fatto riferimento a una lettera aperta che Ellison scrisse alla comunità creativa britannica lo scorso febbraio, in cui si impegnava a

Gli attori concludono il loro appello con una valutazione che non lascia spazio a interpretazioni: "Se il suo dipartimento decidesse di intervenire, potrebbe rivelarsi una delle decisioni più importanti che qualsiasi ministro della Cultura abbia preso per il cinema, la televisione e i media britannici in una generazione".

La questione solleva interrogativi più ampi sul futuro dell'industria dell'intrattenimento globale. In un'era in cui pochi giganti controllano una quota sempre maggiore di ciò che vediamo sugli schermi, dove finisce la legittima efficienza aziendale e dove inizia il pericolo per la diversità culturale e informativa. La risposta che darà il governo britannico potrebbe stabilire un precedente importante per future operazioni di questo tipo.