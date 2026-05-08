Un pizzico di magia e un'oscura maledizione: a gran sorpresa Disney annuncia il terzo capitolo della sua saga anni '90

Pubblicazione: 08 maggio alle 08:25

È ufficiale: le sorelle Sanderson stanno per tornare. Disney ha confermato che Hocus Pocus 3 è attualmente in fase di sviluppo iniziale presso i Disney Live Action Studios, mettendo fine a mesi di speculazioni e incertezze sul futuro del franchise. La notizia più succosa per i fan del cult degli anni Novanta è che Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy riprenderanno i loro iconici ruoli di streghe diaboliche.

Le sorelle Sanderson in una scena di Hocus Pocus 2 - Disney +

Inoltre il progetto, a differenza del secondo capitolo distribuito in esclusiva su Disney+ nel 2022,Una scelta che testimonia la fiducia dello studio nel potenziale commerciale del ritorno delle sorelle Sanderson sul grande schermo, dove tutto ebbe inizio nel 1993.

L'annuncio arriva dopo un periodo turbolento per il terzo capitolo della saga. Nel 2023, Sean Bailey, allora presidente della Walt Disney Studios Motion Picture Production, aveva rivelato che lo sviluppo della pellicola era in corso. La sua uscita dallo studio nel 2024, però, aveva gettato il progetto in un limbo di incertezza, lasciando i fan col fiato sospeso. Lo scorso autunno, Bette Midler aveva acceso una fiammella di speranza durante un'apparizione al Watch What Happens with Andy Cohen. L'attrice aveva parlato di uno script "brillante" già completato, spiegando che la fase successiva avrebbe riguardato la definizione degli aspetti logistici, economici e distributivi del film.

"Hanno mandato una sceneggiatura e gran parte era brillante. Mi sono davvero entusiasmata, e ora stiamo cercando di capire cosa sia, come andrà avanti, dove sarà girato e quanto costerà". - Bette Midler

Secondo quanto riportato da Deadline,Quelle trattative, tuttavia, sarebbero state ora risolte, spianando la strada alla produzione. Un dettaglio che dimostra quanto Disney consideri essenziale il ritorno del trio originale per il successo del progetto.

Il secondo capitolo, Hocus Pocus 2, aveva ricevuto recensioni piuttosto tiepide dalla critica. Su Rotten Tomatoes il film si era fermato a un modesto 65 per cento, con diversi recensori che sottolineavano come l'opera offrisse poco oltre la nostalgia per l'originale. Il pubblico era stato ancora meno entusiasta, con un Popcornmeter che non superava il 47 per cento. Nonostante la risposta critica mediocre, il sequel diretto da Anne Fletcher era stato un trionfo per Disney+. Hocus Pocus 2 aveva accumulato 2,725 miliardi di minuti di streaming nel primo weekend di disponibilità sulla piattaforma, stabilendo all'epoca il record assoluto per il debutto di un film in streaming. Numeri del genere rendono un terzo capitolo una scelta praticamente obbligata per lo studio.

La trama di Hocus Pocus 2 seguiva le sorelle Sanderson mentre venivano risvegliate nuovamente nella Salem moderna, 29 anni dopo gli eventi del primo film. Questa volta erano tre studentesse del liceo, Becca e Izzy interpretate da Whitney Peak e Belissa Escobedo, a doversi confrontare con le streghe nel tentativo di fermarle prima che seminassero il caos. Il cast includeva anche nuovi volti come Hannah Waddingham, Tony Hale e Sam Richardson. Al momento non è chiaro se attori come Peak, Escobedo e Waddingham torneranno per il terzo capitolo. I dettagli della trama sono gelosamente custoditi e non esiste ancora una timeline precisa per l'uscita del film. Quello che è certo è che il cuore pulsante della saga, il trio di Midler, Parker e Najimy, sarà presente per un'ultima avventura magica.

La scelta di puntare su una distribuzione cinematografica rappresenta una svolta significativa nella strategia Disney per il franchise. Dopo aver testato il terreno dello streaming con il secondo capitolo e raccolto numeri straordinari, lo studio sembra voler capitalizzare sul successo portando le sorelle Sanderson dove originariamente hanno conquistato il cuore del pubblico: sul grande schermo.

Per i fan che hanno aspettato anni questo momento, la conferma ufficiale è una pozione magica di emozioni. Resta da vedere se la sceneggiatura definita "brillante" da Bette Midler saprà risollevare le sorti critiche del franchise dopo la tiepida accoglienza del secondo capitolo, o se anche Hocus Pocus 3 punterà principalmente sulla nostalgia e sull'affetto del pubblico per questi personaggi diventati iconici. Una cosa è certa: le sorelle Sanderson non hanno ancora finito di lanciare incantesimi. E questa volta lo faranno davanti a un pubblico riunito nelle sale buie dei cinema, proprio come nel lontano 1993 quando tutto ebbe inizio.