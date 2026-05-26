Un Posto al Sole spoiler: chi se ne va

Pubblicazione: 26 maggio alle 07:00

Il condominio più celebre di Posillipo si prepara a essere investito da una vera e propria tempesta sentimentale. Le prossime puntate di Un Posto al Sole, in onda come di consueto su Rai 3, promettono di regalare ai telespettatori colpi di scena ad altissimo tasso drammatico, dove il tema dell'addio diventerà il fil rouge dei principali archi narrativi.

Gli atti finali di Ornella e Raffaele?

Al centro dei riflettori troviamo la storica coppia composta daormai giunta a un pericoloso punto di non ritorno, affiancata dalle tormentate vicende sentimentali della linea giovane della soap.

Il fulcro del dramma ruota attorno al tentativo disperato di salvare un matrimonio che sembra aver esaurito la sua spinta propulsiva. Ornella accetterà di partire insieme a Raffaele per un viaggio che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto rappresentare l'ultima spiaggia per ricucire uno strappo sempre più profondo. Tuttavia, le anticipazioni spengono sul nascere ogni facile entusiasmo: la trasferta si rivelerà un fallimento emotivo. Al loro rientro a Napoli, le valigie riposte nell'armadio lasceranno spazio a una freddezza persino amplificata. Le incomprensioni rimarranno lì, irrisolte, a certificare una distanza ormai incolmabile.

A rendere lo scenario ancora più instabile si aggiunge l'ombra ingombrante diL'uomo, tutt'altro che intenzionato a fare un passo indietro, continuerà a orbitare intorno alla dottoressa Bruni, rappresentando per lei una tentazione costante ma anche una suggestiva via d'uscita da una quotidianità infelice.

Il vero interrogativo che terrà il pubblico con il fiato sospeso riguarda proprio il futuro della donna: Ornella deciderà di abbandonare definitivamente il tetto coniugale, sancendo la fine di un'era per Palazzo Palladini?

I risvolti degli altri protagonisti

Mentre i senior della soap consumano la loro crisi, l'aria si fa pesante anche per la nuova generazione. Diego si troverà pericolosamente scivolato in un terreno scivoloso a causa della sua crescente intimità con Lorenza, la cameriera del Caffè Vulcano.

Quella che era nata come una semplice simpatia professionale si sta trasformando, giorno dopo giorno, in una complicità profonda ed evidente a chiunque. Questa sbandata rischia di travolgere come un treno in corsa il legame con Ida, ignara (almeno per ora) della minaccia che pende sulla sua storia d'amore.

Anche in questo caso, il bivio è inevitabile e per Diego si prospetta il momento di compiere una scelta dolorosa. Tra valigie pronte, matrimoni al capolinea e fidanzamenti pronti a saltare, la parola "addio" non è mai stata così vicina a sconvolgere le vite dei protagonisti.