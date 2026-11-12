Un toccante rito di passaggio tra Napoli e Pompei in questo film che ha conquistato Cannes

Pubblicazione: 12 novembre alle 20:30

C'è un momento, nell'adolescenza, in cui il controllo si fa fragile come cenere vulcanica. Un attimo prima sei parte di un gruppo, con le tue certezze e le tue maschere sociali. Un attimo dopo, qualcosa dentro di te cede. È precisamente in questo territorio emotivo instabile che si muove La Gradiva, opera prima di Marine Atlan che ha conquistato il Grand Prix Ami Paris alla Semaine de la Critique del Festival di Cannes 2026 e che arriva nelle sale italiane il 12 novembre distribuito da Fandango. Il film parte da una premessa apparentemente innocua: una gita scolastica. Un gruppo di studenti francesi dell'ultimo anno di liceo parte per l'Italia, accompagnato dalla loro professoressa di latino, Madame Mercier interpretata da Antonia Buresi. Destinazione: Napoli e le rovine di Pompei.

Siamo a poche settimane dalla maturità, quel rito di passaggio che ogni adolescente vive come un confine da attraversare verso l'ignoto dell'età adulta. Ma quello che dovrebbe essere un viaggio formativo, un'occasione per toccare con mano i resti di una civiltà antica, si trasforma progressivamente in qualcos'altro., i ragazzi cominciano a provare una vertigine collettiva. Non è il classico malessere da viaggio o la stanchezza da troppe ore di pullman. È qualcosa di più profondo e inquietante.

Le pulsioni represse reclamano spazio. Uno dopo l'altro, i giovani protagonisti si lasciano travolgere dalle proprie emozioni fino a perdere completamente il controllo e abbandonarsi ai loro impulsi più viscerali. La regista costruisce un racconto che è insieme coming-of-age e discesa negli abissi dell'animo umano, dove il confronto con le rovine di una città morta diventa specchio delle crepe emotive dei protagonisti. Il riconoscimento ottenuto alla Semaine de la Critique di Cannes, una delle sezioni più prestigiose del festival dedicata alle opere prime e seconde, ha lanciato definitivamente il film nel circuito internazionale. Il Grand Prix Ami Paris è un premio che negli anni ha spesso anticipato carriere importanti, e l'accoglienza riservata a La Gradiva lascia presagire che Marine Atlan sia un nome da tenere d'occhio nel panorama del cinema d'autore europeo.

Quello che rende il film particolarmente interessante per il pubblico italiano non è solo l'ambientazione nelle nostre città e nei nostri siti archeologici più iconici. È anche lo sguardo esterno, quello di una regista francese che osserva l'Italia e le sue stratificazioni storiche come catalizzatore di emozioni estreme. Pompei diventa così non solo location suggestiva, ma vero e proprio personaggio narrativo. La scelta di ambientare la storia proprio a Pompei non è casuale. Quella città sepolta dalla lava rappresenta l'istantanea più perfetta che la storia ci abbia consegnato: persone comuni colte nel mezzo delle loro vite ordinarie, pietrficate mentre fuggivano, mentre proteggevano i loro cari, mentre cercavano disperatamente una via di scampo.

. E forse è proprio questa vulnerabilità che i giovani protagonisti del film riconoscono, ritrovando in quelle rovine un'eco delle proprie paure e pulsioni. Il film è disponibile da oggi, 12 novembre 2026, un'uscita che permette al pubblico di confrontarsi con uno dei titoli più discussi dell'ultima edizione di Cannes.. È il tipo di opera che divide, che fa discutere all'uscita dalla sala, che si sedimenta nella memoria e continua a lavorare sottotraccia nei giorni successivi alla visione.