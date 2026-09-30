Un thriller con gemelle e omicidi: la serie con Sarah Michelle Gellar che tutti dovrebbero vedere

Pubblicazione: 30 settembre alle 20:00

C'è qualcosa di particolarmente doloroso quando una serie televisiva promettente viene cancellata dopo una sola stagione. Non è solo la frustrazione di non vedere una storia completata, ma quella sensazione sospesa di non sapere mai come sarebbe andata a finire. Per i fan di Ringer, crime thriller andato in onda su The CW nel 2011, quella ferita non si è mai del tutto rimarginata. Più di un decennio dopo la sua cancellazione, la serie con Sarah Michelle Gellar protagonista in un doppio ruolo continua a essere ricordata come un'occasione sprecata, un esperimento narrativo ambizioso stroncato troppo presto. Sarah Michelle Gellar sarà per sempre Buffy Summers, la cacciatrice di vampiri che ha definito un'intera generazione di televisione young adult. Ma Ringer rappresentava qualcosa di diverso, un tentativo di reinventarsi in un territorio più adulto e stratificato. La serie, trasmessa accanto a titoli come Gossip Girl, 90210 e The Vampire Diaries, si distingueva per un'atmosfera più cupa e un intreccio da thriller psicologico che puntava a un pubblico leggermente più maturo.





La premessa è quella che fa brillare gli occhi a qualsiasi sceneggiatore:. Tutto cambia quando assiste a un omicidio commesso dal suo capo, Bodaway Macawi, interpretato da Zahn McClarnon, oggi volto noto della serie Dark Winds su AMC. Ma quando altri testimoni iniziano a finire morti, Bridget capisce che le promesse di protezione valgono poco contro un killer determinato. Così fugge a New York, dove ritrova Siobhan, la sorella gemella ricca e affermata con cui non parla da anni. Quello che inizia come un tentativo di riconciliazione si trasforma in qualcosa di molto più oscuro: durante una gita in barca, Siobhan scompare. Bridget si sveglia sola, assume che la sorella si sia suicidata e prende una decisione che cambierà tutto. Decide di rubare l'identità di Siobhan, di diventare lei.È qui che Ringer mostra il suo vero potenziale.. Il marito di Siobhan, Andrew, interpretato da Ioan Gruffudd, è distante e impenetrabile. C'è una figliastra adolescente viziata, Juliet, il cui volto è quello di una giovanissima Zoey Deutch, oggi star affermata di Hollywood.. L'unica persona a conoscenza della vera identità di Bridget è Malcolm, il suo sponsor negli Alcolisti Anonimi, interpretato da Mike Colter, che anni dopo sarebbe diventato Luke Cage nell'universo Marvel. Ma anche questa ancora di verità non basta a stabilizzare una vita costruita su menzogne sempre più complicate. Perché Siobhan non aveva solo segreti sentimentali: qualcuno, forse, voleva ucciderla. E ora Bridget deve capire chi, prima che quel qualcuno scopra lo scambio di identità.

In 22 episodi, Ringer brucia le tappe narrative con una velocità che oggi appare quasi anacronistica. Niente diluizioni, niente tempi morti: ogni episodio sposta le pedine sulla scacchiera, introduce nuove rivelazioni, ribalta certezze. Per una serie andata in onda quando il formato da 22 episodi a stagione era ancora lo standard del network televisivo, Ringer dimostra un ritmo serrato che anticipa le future serializzazioni compresse dello streaming. Sarah Michelle Gellar si diverte visibilmente a interpretare due personaggi così diversi. Bridget è vulnerabile, impulsiva, costantemente sull'orlo del baratro emotivo. Siobhan, quando appare nei flashback e nei colpi di scena successivi, è calcolatrice, fredda, manipolatrice. Gellar riesce a differenziarle non solo attraverso il vestiario o l'acconciatura, ma con microespressioni, posture, modi di parlare. È un lavoro attoriale sottile che impedisce allo spettatore di confondersi, anche quando la trama gioca proprio su quegli scambi di identità.



