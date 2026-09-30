Un thriller con gemelle e omicidi: la serie con Sarah Michelle Gellar che tutti dovrebbero vedere
Analisi della serie cancellata dopo una stagione. Un crime thriller ambizioso del 2011 con doppio ruolo e colpi di scena.
C'è qualcosa di particolarmente doloroso quando una serie televisiva promettente viene cancellata dopo una sola stagione. Non è solo la frustrazione di non vedere una storia completata, ma quella sensazione sospesa di non sapere mai come sarebbe andata a finire. Per i fan di Ringer, crime thriller andato in onda su The CW nel 2011, quella ferita non si è mai del tutto rimarginata. Più di un decennio dopo la sua cancellazione, la serie con Sarah Michelle Gellar protagonista in un doppio ruolo continua a essere ricordata come un'occasione sprecata, un esperimento narrativo ambizioso stroncato troppo presto. Sarah Michelle Gellar sarà per sempre Buffy Summers, la cacciatrice di vampiri che ha definito un'intera generazione di televisione young adult. Ma Ringer rappresentava qualcosa di diverso, un tentativo di reinventarsi in un territorio più adulto e stratificato. La serie, trasmessa accanto a titoli come Gossip Girl, 90210 e The Vampire Diaries, si distingueva per un'atmosfera più cupa e un intreccio da thriller psicologico che puntava a un pubblico leggermente più maturo.
È qui che Ringer mostra il suo vero potenziale. Bridget si ritrova catapultata in un mondo che non conosce, costretta a interpretare il ruolo di una donna della quale sa pochissimo. Il marito di Siobhan, Andrew, interpretato da Ioan Gruffudd, è distante e impenetrabile. C'è una figliastra adolescente viziata, Juliet, il cui volto è quello di una giovanissima Zoey Deutch, oggi star affermata di Hollywood. E poi c'è la scoperta più sconvolgente: Siobhan aveva una relazione extraconiugale con il marito della sua migliore amica, interpretato da Kristoffer Polaha. L'unica persona a conoscenza della vera identità di Bridget è Malcolm, il suo sponsor negli Alcolisti Anonimi, interpretato da Mike Colter, che anni dopo sarebbe diventato Luke Cage nell'universo Marvel. Ma anche questa ancora di verità non basta a stabilizzare una vita costruita su menzogne sempre più complicate. Perché Siobhan non aveva solo segreti sentimentali: qualcuno, forse, voleva ucciderla. E ora Bridget deve capire chi, prima che quel qualcuno scopra lo scambio di identità.
In 22 episodi, Ringer brucia le tappe narrative con una velocità che oggi appare quasi anacronistica. Niente diluizioni, niente tempi morti: ogni episodio sposta le pedine sulla scacchiera, introduce nuove rivelazioni, ribalta certezze. Per una serie andata in onda quando il formato da 22 episodi a stagione era ancora lo standard del network televisivo, Ringer dimostra un ritmo serrato che anticipa le future serializzazioni compresse dello streaming. Sarah Michelle Gellar si diverte visibilmente a interpretare due personaggi così diversi. Bridget è vulnerabile, impulsiva, costantemente sull'orlo del baratro emotivo. Siobhan, quando appare nei flashback e nei colpi di scena successivi, è calcolatrice, fredda, manipolatrice. Gellar riesce a differenziarle non solo attraverso il vestiario o l'acconciatura, ma con microespressioni, posture, modi di parlare. È un lavoro attoriale sottile che impedisce allo spettatore di confondersi, anche quando la trama gioca proprio su quegli scambi di identità.