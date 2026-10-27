Un uomo sopra la legge, il cane Jackson muore? La verità su una delle scene più intense del film

Pubblicazione: 27 ottobre alle 08:15

C'è un personaggio di Un uomo sopra la legge che, pur non pronunciando una sola parola, riesce a conquistare immediatamente il pubblico. Si tratta di Jackson, il fedele cane di Jim Hanson, protagonista del thriller d'azione del 2021 diretto da Robert Lorenz e interpretato da Liam Neeson. Sempre al fianco del suo padrone, l'animale rappresenta molto più di una semplice compagnia, soprattutto considerando il passato doloroso dell'uomo. Ma chi ha visto il film, oppure sta pensando di recuperarlo, potrebbe porsi una domanda particolarmente importante: il cane Jackson muore davvero durante la storia? Attenzione: da questo momento seguono spoiler su una scena importante di Un uomo sopra la legge.

Purtroppo, la risposta è sì, e la sua sorte rappresenta uno dei momenti più tristi dell'intera pellicola. All'inizio del film, Jim Hanson è un ex tiratore scelto dei, nei pressi del confine con il Messico. Dopo la morte della moglie, l'uomo conduce un'esistenza solitaria, aggravata dalle difficoltà economiche che rischiano di costringerlo ad abbandonare la propria casa. In questa situazione,è rimasto uno dei pochi punti fermi della sua vita. Il cane lo accompagnae rappresenta un legame affettivo fondamentale per un uomo che sembra aver perso quasi tutto.

La situazione cambia quando Jim incontra Rosa e suo figlio Miguel, due cittadini messicani in fuga da un pericoloso cartello criminale. Durante uno scontro a fuoco, la donna viene ferita mortalmente e, prima di morire, affida il bambino al veterano, chiedendogli di accompagnarlo dai familiari a Chicago. Jim decide così di intraprendere un viaggio attraverso gli Stati Uniti, portando con sé Miguel e il fedele Jackson. Quella che inizialmente sembra una missione di protezione si trasforma però in una fuga disperata, perché i criminali sono determinati a raggiungerli.

Un uomo sopra la legge, fonte: Sculptor Media

È proprio durante una tappa del viaggio che Jackson incontra il suo tragico destino. Jim e Miguel si fermano in un motel, convinti di essere riusciti a seminare temporaneamente gli inseguitori. Mauricio, il capo del gruppo criminale, riesce però a rintracciarli e raggiunge la struttura insieme ai suoi uomini. Quando Jim comprende il pericolo, cerca di mettere in salvo Miguel e di allontanarsi prima che sia troppo tardi. Durante la fuga, però, Jackson rimane esposto all'attacco dei criminali.

. Una scena particolarmente dolorosa, soprattutto perché l'animale non rappresenta alcuna minaccia per ista. Il protagonista non può fermarsi immediatamente per recuperarlo: farlo significherebbe esporsi nuovamente agli uomini del cartello e mettere in pericolo anche Miguel. Soltanto in seguito Jim riesce a recuperare il corpo di Jackson e il mattino successivo, insieme al ragazzo, prepara una, concedendogli un ultimo saluto.

La scena assume un significato ancora più intenso considerando il rapporto che si è sviluppato tra Miguel e l'animale. Il bambino, che ha appena perso la madre, aveva infatti iniziato ad affezionarsi a Jackson durante il viaggio, trovando nella sua presenza una piccola fonte di conforto. La morte del cane diventa così un ulteriore momento di sofferenza per entrambi, ma contribuisce anche a rafforzare il legame tra Jim e Miguel. Per il veterano, in particolare, perdere Jackson significa dire addio a uno degli ultimi legami con la vita che conduceva prima dell'incontro con il bambino. L'animale era stato al suo fianco durante gli anni di solitudine successivi alla morte della moglie e rappresentava una presenza costante nella sua quotidianità.

Un uomo sopra la legge, fonte: Sculptor Media

La sua scomparsa rende ancora più personale lo scontro con Mauricio, trasformando la missione di Jim in qualcosa che va oltre la promessa fatta a Rosa. Un uomo sopra la legge, conosciuto con il titolo originale The Marksman, è un thriller che affronta temi come la perdita, la solitudine e la possibilità di ritrovare uno scopo anche quando tutto sembra ormai compromesso. In questo contesto, Jackson svolge un ruolo piccolo ma fondamentale. La sua presenza aiuta a mostrare il lato più umano del protagonista, un uomo apparentemente duro e disilluso che conserva però una profonda capacità di affezionarsi e proteggere chi gli sta accanto.

Lanon è quindi un dettaglio marginale della trama, ma uno degli eventi che rendono più evidente il prezzo pagato da Jim durante il viaggio. E sebbeneinsieme ai due protagonisti, il suo ricordo accompagna idealmente Jim e Miguel fino alla conclusione della loro avventura. Perché, in una storia dominata da inseguimenti e scontri a fuoco, è proprio il legame silenzioso tra un uomo e il suo cane a lasciare una delle impressioni più profonde.