Un viaggio emotivo intenso che ha commosso tutti: oggi in TV, l'amato film drammatico con Emilia Clark e Sam Claflin

Pubblicazione: 11 giugno alle 20:39

Quando due universi paralleli collidono, quando la leggerezza incontra la disperazione, quando i colori vivaci si scontrano con il grigio della depressione, può nascere qualcosa di inaspettato. È esattamente quello che accade in Io prima di te, il film drammatico del 2016 diretto da Thea Sharrock che ha commosso tutti, vincendo il People's Choice Award come Miglior Film Drammatico nel 2017. L'appuntamento in TV è per oggi, in prima serata su TV 8, alle 21.40.



Tratto dall'omonimo romanzo di Jojo Moyes, il film racconta la storia di Louisa Clark, una ragazza di 26 anni che vive nella campagna inglese e che ha un approccio alla vita semplice e colorato. Ama le calze a righe, i vestiti eccentrici che la rendono inconfondibile, e conduce un'esistenza tranquilla accanto al suo fidanzato appassionato di sport. Ma quando il bar in cui lavora da sempre chiude i battenti e lei perde il lavoro, Louisa è costretta a reinventarsi.



È così che accetta un impiego come assistente personale di Will Traynor, un giovane e ricco banchiere la cui vita è stata spezzata da un incidente che lo ha costretto su una sedia a rotelle. Due mondi che non potrebbero essere più distanti: da una parte la vitalità dirompente di Louisa, dall'altra il cinismo e la depressione di Will, che ha rinunciato a vedere bellezza nella propria esistenza.

Con il suo carattere vivace e il suo guardaroba impossibile da ignorare, Louisa inizia lentamente a rompere il guscio di Will. Porta una ventata di freschezza in una vita che sembrava ormai spenta, dimostrando che anche nelle situazioni più buie può filtrare un raggio di luce. Il rapporto tra i due si evolve, si complica, si arricchisce di sfumature inaspettate. Ma proprio quando sembra che Louisa sia riuscita a riaccendere la speranza nel cuore di Will, scopre una verità devastante: lui ha pianificato di porre fine alla sua vita.



Da quel momento, la missione di Louisa diventa chiara e disperata: mostrargli che vale ancora la pena vivere, che la vita può essere meravigliosa anche su una sedia a rotelle, che l'amore può essere più forte della sofferenza. Il film si trasforma così in un viaggio emotivo intenso, dove ogni scena, ogni sguardo, ogni parola non detta pesa come un macigno sul cuore dello spettatore.



Interpretato da Emilia Clarke, già nota al grande pubblico per il ruolo di Daenerys Targaryen in Game of Thrones, e Sam Claflin, il film beneficia di due performance straordinarie che rendono credibile e struggente la relazione tra i protagonisti. Accanto a loro, attori del calibro di Janet McTeer, Charles Dance e Brendan Coyle arricchiscono un cast di prim'ordine.

Ma c'è un dettaglio che pochi conoscono, una curiosità che rende ancora più speciale il legame tra Emilia Clarke e il suo personaggio. Dopo aver terminato le riprese del film, l'attrice ha deciso di farsi tatuare per la prima volta nella vita. Non un simbolo qualsiasi, ma un'ape, in omaggio diretto al personaggio di Louisa del romanzo originale. Un gesto che testimonia quanto profondamente l'esperienza di interpretare quella ragazza solare e determinata l'abbia segnata.

in televisione e a trovare nuovi spettatori sulle piattaforme streaming, confermando che le storie capaci di toccare le corde più profonde dell'animo umano non invecchiano mai., e per chi lo conosce già di rivivere quelle emozioni intense che solo il cinema sa regalare.