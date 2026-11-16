Un weekend artificiale: dov’è la villa misteriosa e quali sono le location del nuovo film di Pieraccioni
Tutte le location di "Un weekend artificiale", la nuova commedia di Leonardo Pieraccioni al cinema dal 12 novembre: da Roma alla villa misteriosa e i paesaggi laziali.
Con l'uscita nelle sale cinematografiche di Un weekend artificiale, avvenuta il 12 novembre 2026, Leonardo Pieraccioni torna al cinema sorprendendo il pubblico con una commedia brillante che mescola ironia, mistero e intelligenza artificiale. Per questa nuova avventura sul grande schermo, il regista e attore toscano ha scelto di abbandonare temporaneamente i classici paesaggi della sua regione per spostare la macchina da presa nel cuore del Lazio, tra gli scorci urbani della Capitale e la quiete verdeggiante dei Castelli Romani.
Tra equivoci, legami inaspettati e colpi di scena, la pellicola vanta un cast corale di primo piano che affianca Pieraccioni: sul set troviamo Giulia Vecchio, Herbert Ballerina, Tosca D'Aquino, Giovanni Esposito, Roberto Zibetti, Marta Zoboli, oltre agli immancabili amici di sempre Massimo Ceccherini e Giorgio Panariello. Le riprese di Un weekend artificiale prendono il via proprio a Roma. La Capitale offre alla regia un mosaico variegato di ambienti: dai quartieri residenziali agli scorci cittadini più riconoscibili, passando per il dialogo continuo tra architetture contemporanee ed edifici storici.
Nel racconto cinematografico, Roma rappresenta la dimensione quotidiana e autentica che fa da contrappunto all'elemento fantascientifico dell'esperimento. Lasciata la frenesia cittadina, la troupe si è spostata a pochi chilometri di distanza, immersa nel parco regionale dei Castelli Romani. Una delle tappe principali del set è Castel Gandolfo, celebre borgo affacciato sulle acque del lago Albano e noto in tutto il mondo per ospitare la residenza pontificia. Il profilo dei colli, il verde intenso e l'atmosfera rilassata del lungolago creano un contrasto visivo particolarmente efficace con le dinamiche moderne e tecnologiche della commedia.
Per gli appassionati di cineturismo che desiderano ripercorrere i luoghi del film, Castel Gandolfo e Albano Laziale rappresentano una meta ideale per un itinerario di un giorno a breve distanza da Roma, facilmente raggiungibile sia in auto che in treno. Va però precisato che la villa utilizzata per le riprese è una proprietà privata e non è aperta alle visite del pubblico.