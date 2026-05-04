Una delle attrici più amate di Stranger Things entra nel cast della nuova serie con Kevin Bacon

Pubblicazione: 04 maggio alle 11:30

Cara Buono ha appena chiuso un capitolo importante della sua carriera con la fine di Stranger Things, dove per cinque stagioni ha interpretato Karen Wheeler, la madre di Mike, Nancy e Holly. Ora l'attrice si prepara a tornare sul piccolo schermo in un progetto completamente diverso: Southern Bastards, la serie prodotta da Hulu che vede Kevin Bacon come protagonista.



La notizia del casting è stata confermata in esclusiva da Variety, anche se i dettagli sul personaggio che interpreterà Buono rimangono ancora avvolti nel mistero. Quello che sappiamo è che si tratterà di un ruolo ricorrente, non da protagonista, ma comunque significativo all'interno della narrazione. Southern Bastards rappresenta il primo impegno televisivo dell'attrice dopo l'addio al mondo sottosopra di Hawkins, segnando una svolta verso territori narrativi più cupi e violenti.



La serie è un adattamento delle graphic novel create da Jason Aaron e Jason Latour, pubblicate a partire dal 2014 e premiate con numerosi riconoscimenti nel mondo dei fumetti. La storia ruota attorno a una veterana militare che parte alla ricerca del padre da cui è stata separata, ma lungo il cammino scopre qualcosa di molto più grande e pericoloso: un'organizzazione criminale gestita da un celebre allenatore di football del liceo locale. È un racconto di violenza, corruzione e segreti sepolti nel profondo Sud degli Stati Uniti, lontanissimo dalle atmosfere anni Ottanta e dalle avventure soprannaturali che hanno reso Stranger Things un fenomeno globale.

Cara Buono in Stranger Things, fonte: Netflix





Accanto a Buono e Bacon, il cast include nomi di peso come Tim McGraw, la star del country che negli ultimi anni ha costruito una solida carriera d'attore. McGraw interpreterà proprio l'allenatore di football al centro della rete criminale, un personaggio che promette di essere complesso e sfaccettato. L'attore ha già dimostrato le sue capacità recitative in film come Friday Night Lights e The Blind Side, e soprattutto nella serie Yellowstone e nello spinoff 1883, dove ha interpretato James Dutton al fianco di Faith Hill.



Va precisato che Hulu, al momento, ha ordinato soltanto il pilot di Southern Bastards. Non si tratta quindi di una serie già confermata per una stagione completa, ma di un episodio pilota che dovrà dimostrare il proprio valore prima di ricevere il via libera per proseguire. È una prassi comune nel mondo delle serie tv americane, soprattutto per progetti ambiziosi e con cast importanti come questo. Il successo del pilot determinerà il futuro della serie.



Per Cara Buono, Southern Bastards rappresenta un'opportunità di mostrare un lato diverso del proprio talento. L'attrice ha alle spalle una carriera ricca e variegata, con ruoli in serie come The Sopranos, Mad Men (che le è valso una nomination agli Emmy), Person of Interest e Supergirl. Ha dimostrato di sapersi muovere con disinvoltura tra drama, thriller e fantascienza, e ora si prepara ad affrontare il crime con sfumature noir.