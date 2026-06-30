"Una delle migliori serie investigative di sempre": da divorare in streaming a luglio

Pubblicazione: 30 giugno alle 15:00

No, per fare un buon poliziesco non servono fotografia desaturata e investigatori tormentati da cliché freudiani. Siete fuori strada. Il genere investigativo ha toccato il suo apice formale quando si affidava a una sceneggiatura tagliente e alla maniacale cura del dettaglio, una lezione di cui Agatha Christie's Poirot è l'incarnazione perfetta.

Poirot, che fascino!

Hollywood e la BBC continuano a spremere il franchise con rifacimenti in serie, ma le storiche stagionirimangono lì, intatte, pronte a dare ripetizioni di stile a chiunque. Questo luglio, lasciate perdere i prodotti confezionati e tornate alle origini del mito: scoprirete che le vecchie "cellule grigie" sanno ancora come umiliare la concorrenza moderna.

Il carisma immutato di questa produzione si cela in una rigorosa architettura formale. Se i moderni procedurali cercano il colpo di scena splatter o l'angoscia esistenziale a tutti i costi, la serie di Poirot offre un labirinto ben riuscito di suspense e pura deduzione logica. È la quintessenza del cozy mystery, un genere che sotto l'ombrellone a luglio permette una rassicurante catarsi intellettuale. Il caos del mondo viene ordinato e risolto prima dei titoli di coda.

David Suchet in una scena di Poirot (ITV)

E come si può competere con una serie in cui l’ordine borghese viene infranto da un delitto, specialmente quando a ricomporre i pezzi è un omino eccentrico che rifiuta la violenza per affidarsi unicamente alle sue capacità deduttive fuori dal comune.

Persino i pur encomiabili sforzi cinematografici del geniale(con quei baffi ipertrofici da blockbuster e la macchina da presa perennemente inclinata) sbiadiscono se messi a confronto con la titanica performance di David Suchet. L'attore britannico ha vivisezionato Poirot e il suo mito, ci ha sapientemente restituito un uomo misterioso, gravato dal peso della Storia.

Il suo Hercule è un ex poliziotto, un rifugiato della Grande Guerra che cammina sul suolo inglese con la consapevolezza di essere uno straniero perennemente osservato. Suchet fa emergere in lui una vulnerabilità e un rigore morale che nobilitano ogni singola inquadratura.

Se la BBC intende davvero sfidare questo colosso nei prossimi anni, farebbe bene a studiarne ogni singola inquadratura, perché il fantasma di Suchet è pronto a perseguitare chiunque osi banalizzarne il lascito.