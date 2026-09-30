Una finestra vista lago: la nuova serie tv di Rai 1 dai libri di Andrea Vitali

Pubblicazione: 30 settembre alle 10:54

Il palcoscenico della fiction italiana si sposta sulle suggestive sponde lariane con Una finestra vista lago, la nuova e attesa serie televisiva in quattro serate diretta da Marco Pontecorvo. Tratta dai celebri romanzi dello scrittore Andrea Vitali editi da Garzanti, la produzione porta per la prima volta in tv l'ironico, pittoresco e corale universo narrativo ambientato nel famosissimo territorio lacustre. Un mix perfetto tra il genere mystery del giallo classico e la leggerezza della commedia di provincia.

Ambientata all'inizio degli anni Trenta, la storia segue le vicende dioriginario della Calabria. Trasferito come comandante di stazione nell'immaginario borgo di Bellamo (ispirato al reale paese lariano di Bellano), il protagonista si ritrova a fare i conti con un contesto culturale radicalmente distante dal proprio.

Accompagnato dalla moglie Maristella, Maccadò capisce ben presto che la quiete apparente del paese cela un sottobosco brulicante di pettegolezzi, rivalità ataviche e segreti inconfessabili. Nel corso dei complessivi otto episodi, la serie adatta quattro differenti opere letterarie di Vitali: Nome d'arte Doris Brilli, Certe fortune, Un uomo in mutande e La signorina Tecla Manzi. Ciascun caso poliziesco mette in luce le stravaganti sfumature psicologiche degli abitanti, oscillando agilmente tra toni surreali e tinte più drammatiche.

Il volto del protagonista Ernesto Maccadò è affidato ad Antonio Folletto, già noto al grande pubblico televisivo per ruoli intensi come quello ne I Bastardi di Pizzofalcone. Accanto a lui recita Giulia D'Aloia, che veste i panni della compagna Maristella, solido punto di riferimento emotivo del maresciallo.

La serie vanta inoltre un parterre di attori di primissimo piano della scena italiana. Tra questi figuranoCompletano il ricco quadro interpretativo Paola Minaccioni nel ruolo di suor Anastasia, Antonio Catania nei panni del podestà Mongatti, e volti noti della comicità e del dramma come Dario Vergassola, Christian Ginepro e Rosa Diletta Rossi.

Sceneggiata da Salvatore De Mola e Simona Coppini in stretta collaborazione con lo stesso Andrea Vitali, la fiction è una produzione Rai Fiction e Alexandra Cinematografica. Curiosità dal set: sebbene la narrazione si muova nell'immaginaria Bellamo, le riprese si sono concentrate principalmente tra le meraviglie naturalistiche del lago d'Orta (in particolare tra Orta San Giulio e Miasino, in provincia di Novara), oltre a tocchi lombardi e romani. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del giallo d'autore e delle grandi narrazioni televisive, disponibili anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.