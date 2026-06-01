Una fuga disperata nel deserto post-apocalittico: stasera in TV, il capolavoro action da 6 Oscar di George Miller

Pubblicazione: 01 giugno alle 12:14

Mad Max: Fury Road è un'opera che ha riscritto le regole del genere action, trasformando quello che sulla carta potrebbe sembrare un semplice inseguimento nel deserto in una sinfonia visiva di rara potenza. Quando George Miller, nel 2015, è tornato alla saga che lo aveva reso celebre negli anni Ottanta, nessuno poteva immaginare che avrebbe partorito uno dei capolavori cinematografici più acclamati del nuovo millennio. L'appuntamento in TV è per stasera, su Mediaset 20, alle 21.10.



Nel deserto post-apocalittico che un tempo era la Terra, Max Rockatansky, interpretato da un Tom Hardy malinconico e feroce, è un guerriero solitario tormentato dal suo passato. Catturato dai Figli della Guerra, i fanatici seguaci del tirannico Immortan Joe, Max si ritrova suo malgrado coinvolto in una fuga disperata quando Furiosa, magistralmente incarnata da Charlize Theron, devia dalla rotta durante una missione. La tenente di Joe non sta semplicemente raccogliendo risorse: sta cercando di salvare un gruppo di donne prigioniere, le spose del dittatore, portandole verso un mitico rifugio che potrebbe non esistere affatto.



Quello che segue è un inseguimento mozzafiato attraverso il vasto e ostile deserto, una corsa contro il tempo e contro un esercito di predoni assetati di sangue. Miller costruisce ogni inquadratura con la precisione di un pittore fiammingo e l'energia di un punk rocker, creando un cinema fisico, viscerale, dove gli effetti pratici prevalgono sulla computer grafica e dove ogni esplosione, ogni salto, ogni collisione ha un peso reale.

Le War Rig che sfrecciano nelle lande desolate, i costumi elaborati e tribali dei Figli della Guerra, le tempeste di sabbia che inghiottono tutto sul loro cammino: ogni elemento contribuisce a creare un mondo alieno eppure terribilmente plausibile. E poi c'è lui, il Doof Warrior, il chitarrista fiammeggiante che suona riff metal a tutto volume mentre l'inseguimento infuria. Un'immagine folle, eccessiva, memorabile. Puro cinema che non ha bisogno di spiegazioni.

. La sua Furiosa è un personaggio che comunica più con gli sguardi che con le parole, una guerriera dal braccio meccanico che porta il peso della redenzione sulle spalle. Accanto a lei,. Il loro sodalizio, nato dalla necessità e cementato dalla battaglia, è il cuore pulsante di una narrazione che corre a velocità folle ma non dimentica mai l'umanità dei suoi protagonisti.. La sua trasformazione da devoto soldato a improbabile alleato è uno degli archi narrativi più toccanti del film, una parabola sulla possibilità di redenzione anche nel cuore del caos.

George Miller ha impiegato anni per realizzare questo progetto, affrontando ostacoli produttivi, location complicate e una post-produzione meticolosa. Il risultato è un film che ha conquistato pubblico e critica in egual misura, incassando oltre 375 milioni di dollari in tutto il mondo e aggiudicandosi sei premi Oscar, tra cui montaggio, fotografia e scenografia. Un trionfo raro per un film d'azione, che ha dimostrato come il genere possa aspirare all'eccellenza artistica senza rinunciare allo spettacolo puro.



Fury Road è un film che si sente prima ancora di vederlo. Il ritmo è incessante, la colonna sonora di Junkie XL pulsa come un cuore impazzito, le sequenze d'azione si susseguono in un crescendo adrenalinico che non concede tregua. Eppure, dietro il fragore delle esplosioni e il rombo dei motori, c'è una riflessione profonda sulla sopravvivenza, sulla speranza, sulla ricerca di un senso in un mondo caduto nel caos.



La fuga di Furiosa e delle donne verso il Luogo Verde delle molte madri è una metafora potente: il paradiso che cercano forse non esiste, ma è il viaggio stesso, la lotta, la resistenza a ridare senso alle loro esistenza. E quando Max, riluttante eroe, trova finalmente un nuovo scopo combattendo al loro fianco, il cerchio si chiude in un finale che è al tempo stesso epico e toccante.