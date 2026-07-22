Una mamma per amica, la casa di Lorelai e Rory è in vendita: il prezzo è da capogiro

Pubblicazione: 22 luglio alle 17:53

Chi ha amato Una mamma per amica almeno una volta ha immaginato di passeggiare per le strade tranquille di Stars Hollow, fermarsi da Luke per un caffè e incontrare Lorelai Gilmore mentre corre da una parte all’altra con la sua ironia travolgente. Ora quel sogno potrebbe diventare realtà, almeno in parte: la casa he ha rappresentato la prima abitazione di Lorelai e Rory è stata messa in vendita. Non si tratta della casa ricostruita negli studi della Warner Bros., quella diventata il simbolo della serie per sette stagioni, ma della vera dimora utilizzata nel primo episodio pilota della serie. Un luogo speciale, rimasto nell’immaginario dei fan, che oggi torna protagonista grazie al mercato immobiliare.

La notizia ha riacceso l’interesse verso, che ha trasformato il rapporto tra una madre e una figlia in un fenomeno generazionale. Una mamma per amica non è stata soltanto una commedia televisiva, ma un racconto sulle scelte, sui rapporti tra genitori e figli, sulla crescita e sulla ricerca della propria identità.

La dimora che appare nel primo episodio di Gilmore Girls si trova lontano dal Connecticut immaginario della serie. Gli spettatori hanno sempre associato Stars Hollow a una pittoresca cittadina americana, ma il pilot venne girato in realtà in Canada, precisamente nel quartiere storico di Unionville, nella città di Markham, vicino Toronto. È proprio qui che la produzione trovò l’atmosfera perfetta per dare vita al mondo di Lorelai e Rory: strade raccolte, edifici storici e un’aria da piccolo paese fuori dal tempo. La casa protagonista si trova lungo Victoria Avenue ed è un edificio in stile neogotico risalente al 1875.

Una scena di Una mamma per amica - Fonte: Warner Bros. Television

L’abitazione conserva ancora molti elementi che hanno contribuito al suo fascino: il rivestimento esterno color pastello, il portico arrotondato, le finestre d’epoca e quei dettagli architettonici che sembrano usciti direttamente da una fiaba moderna. Dopo il primo episodio, però, la produzione lasciò il Canada per trasferirsi negli studi Warner Bros. in California. Da quel momento Stars Hollow venne ricostruita artificialmente, diventando uno dei set televisivi più famosi della storia recente. Un dettaglio curioso riguarda proprio la casa delle Gilmore: nel set degli studios, la parte posteriore dell’abitazione era stata realizzata utilizzando la facciata della casa di Sookie St. James, la migliore amica e socia di Lorelai.

La proprietà oggi in vendita è molto più di una semplice abitazione legata a una serie televisiva. Si tratta di una casa storica, affacciata su un’area naturale privata e caratterizzata da elementi originali del XIX secolo. All’interno sono presenti travi a vista, pavimenti in legno, camini d’epoca e particolari architettonici che raccontano la lunga storia dell’edificio. La proprietà comprende anche una, trasformata successivamente in uno spazio aggiuntivo utilizzabile come studio o dependance. Il prezzo richiesto è da vera star:(circa 2,76 milioni di dollari USA). Una cifra elevata, ma che potrebbe attirare proprio quei fan disposti a investire per possedere un frammento dell’universo creato da

Ma qual è la storia di Una mamma per amica? La serie nasce dalla penna di Amy Sherman-Palladino e debutta negli Stati Uniti nel 2000. Al centro della narrazione ci sono Lorelai Gilmore e sua figlia Rory, due donne unite da un rapporto speciale basato più sull’amicizia che sul tradizionale legame madre-figlia. Lorelai è rimasta incinta a soli sedici anni e decide di crescere Rory lontano dall’ambiente ricco e rigido della sua famiglia d’origine. Le due vivono a Stars Hollow, una cittadina popolata da personaggi eccentrici e indimenticabili, dove ogni abitante contribuisce a creare l’atmosfera unica della serie.

Rory è una ragazza brillante, appassionata di libri e determinata a costruire il proprio futuro. Il suo percorso scolastico la porta ad affrontare nuove amicizie, amori e difficoltà, mentre Lorelai deve fare i conti con il passato, il rapporto complicato con i genitori Emily e Richard e i sentimenti mai completamente risolti. Accanto a loro entrano nella storia personaggi diventati iconici: Luke Danes, il burbero proprietario del locale frequentato dalle protagoniste; Sookie St. James, chef e amica inseparabile di Lorelai; Lane Kim, la migliore amica di Rory; Paris Geller, rivale e poi compagna di avventure; e i tre grandi amori della giovane Gilmore, Dean, Jess e Logan.

Composta da sette stagioni e 153 episodi, Una mamma per amica ha conquistato il pubblico soprattutto grazie ai dialoghi veloci, pieni di riferimenti culturali, battute intelligenti e momenti capaci di alternare leggerezza ed emozione. La serie ha affrontato temi ancora attuali: il rapporto tra generazioni diverse, il desiderio di realizzarsi, le aspettative familiari e il difficile passaggio dall’adolescenza all’età adulta.

Dopo la conclusione nel 2007, il legame con i fan non si è mai spezzato. Nel 2016 Netflix ha riportato sullo schermo Lorelai e Rory con il revival Una mamma per amica - Di nuovo insieme, quattro episodi speciali che hanno riunito gran parte del cast originale.