Una mamma per amica è una serie 'autunnale' e Amy Sherman-Palladino è d'accordo

Pubblicazione: 06 novembre alle 14:34

I dati riportati da The Hollywood Reporter confermano l'esistenza di un legame tra la serie Una mamma per amica e l'autunno e la creatrice Amy Sherman-Palladino ha provato a spiegare questo elemento che ha contribuito al continuo successo della storia di Lorelai e sua figlia Rory.

Lo show con star Lauren Graham e Alexis Bledel, in base alle statistiche delle piattaforme di streaming, registra dei significativi aumenti nelle visualizzazioni in ogni autunno dal 2021, anno in cui Nielsen ha iniziato a diffondere le Top 10 settimanali.

Le statistiche dimostrano che dal 2021 al 2023 Una Mamma per Amica è entrata nella Top 10 degli show in catalogo più visti dell'anno e nel 2022 e 2023 è stata presente in classifica per 65 settimane, di cui 31 tra l'inizio di settembre e la fine dell'anno.

Il legame tra la serie e l'autunno, inoltre, viene confermato dal fatto che nella seconda metà del 2023 i dati aumentano del 46% rispetto ai mesi precedenti, subendo poi un calo da gennaio a giugno 2024.

La reazione della creatrice della serie

Amy Sherman-Palladino, nonostante Starbucks abbia introdotto nel suo menu il famoso pumpkin spice latte solo nel 2003, ha quindi commentato:

Ho ideato una regola che prevede il fatto di uscire in contemporanea con l'arrivo dei pumpkin spice latte. Non appena venivano messi in vendita, dovevamo essere sugli schermi.

La creatrice e produttrice ha aggiunto:

Il fatto dell'autunno è interessante, ma non sono totalmente sorpresa perché se le persone si è attaccata alla serie perché era come comfort food e suscitava conforto, allora ha senso che ci sia un momento che sia, non iconico, ma che mantenga quella promessa e che spinga le persone a vederla.

Amy ha quindi ricordato che lei e il marito Dan Palladino, dopo aver venduto Una Mamma per Amica, hanno fatto un viaggio in Connecticut in autunno, scoprendo che quell'atmosfera, i labirinti fatti con le zucche, il sidro di mele e molto altro esistono realmente. Vedere da vicino la vita nelle piccole cittadine di provincia ha permesso di gettare le basi per l'ambientazione della serie perché la maggior parte dello show riguarda "Lorelai che crea questo mondo in cui lei e la figlia possano entrambe crescere insieme".

La produttrice ha ribadito:

Si tratta del cambiamento più drammatico, passare dall'estate all'autunno. Si tratta della temperatura, ma è anche qualcosa di visivo, e sembrava come questo fosse il tipo di posto dove, se stessi affrontando quel tipo di percorso, l'avrei ambientata. E quando abbiamo girato il pilot era autunno e faceva freddo, e c'era quella sensazione, quindi è diventato in un certo senso qualcosa che ci contraddistingue.