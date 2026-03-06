Una pallottola spuntata, in cantiere il sequel del poliziesco comico campione d'incassi? Parla il produttore

Pubblicazione: 06 marzo alle 21:30

Una grande richiesta e un possibile ritorno: i fan di Una pallottola spuntata, il leggendario franchise che ha consacrato la comicità demenziale con protagonisti come Leslie Nielsen e una folla di situazioni surreali, sono sempre in attesa di novità.

Non è un mistero che i produttori della serie abbiano ascoltato le richieste incessanti di un seguito, tanto che anche l'attore principale del sequel uscito lo scorso anno,. Secondo quanto dichiarato dal produttore del film, c’è un rinnovato entusiasmo nel team, e l'idea di un sequel non è più una mera fantasia dopo il successo al botteghino.

Seth MacFarlane, che ha in mano il progetto con la sua società Fuzzy Door, ha parlato con The Hollywood Reporter, rivelando che la possibilità di un seguito di Una pallottola spuntata è un’idea che aleggia da un po’ di tempo, soprattutto dopo l'interesse mostrato dallo stesso attore dell'ultima pellicola.

I possibili sviluppi del nuovo capitolo

Ma per ora non abbiamo ancora sentito nulla. Credo che la decisione spetti tutta alla Paramount", sono state le sue parole.

Nel frattempo il nuovo capitolo non si limita alla fantasia, ma sarebbe già nelle mani degli sceneggiatori Doug Mand e Dan Gregor, impegnati a mettere nero su bianco i possibili sviluppi della trama.

Il futuro di Una pallottola spuntata - Paramount Pictures Italia

"Io e Dan abbiamo già dei taccuini in cui stiamo iniziando a scrivere idee", aveva raccontato Mand. A confermare l'idea anche la produttrice Erica Huggings, che non ha fatto mistero di conversazioni sul possibile futuro della famosa saga comica.

L'interesse dei fan e degli stessi autori non è però sufficiente a garantire l'uscita del nuovo film. Tra gli ostacoli principali potrebbe esserci una particolare dinamica industriale, ossia l'acquisizione da parte di Skydance Media di Paramount Global.

Questo cambiamento, avvenuto una settimana dopo l'uscita del sequel di Una pallottola spuntata, potrebbe influenzare notevolmente le decisioni sul progetto. Quale sarà dunque il destino di Frank Drebin Jr.? Tutto è ancora avvolto dal mistero ma per i più ottimisti c'è già uno spiraglio.

La rinascita di saghe storiche come Una pallottola spuntata si inserisce nel contesto più ampio di un’industria cinematografica sempre più interessata ai ritorni in grande stile. Con il successo di altri sequel e il crescente amore per i classici del passato, il ritorno di un film che ha fatto la storia del genere commedia potrebbe essere l'occasione perfetta per riportare le risate sul grande schermo.

I fan dovranno ora attendere aggiornamenti ufficiali per scoprire se davvero la possibilità di un nuovo film prenderà forma. Tuttavia, con la volontà di Neeson e il sostegno del pubblico, potrebbe non essere troppo lontano il giorno in cui si vedrà di nuovo la coppia di investigatori improbabili impegnati in nuove, esilaranti avventure.