Una peculiare lezione di umiltà e rispetto, in questo cult degli anni '70 con Gene Wilder oggi in TV

Pubblicazione: 11 luglio alle 07:30

In una città grigia e senza speranza, dove la miseria sembra non lasciare scampo, vive il piccolo Charlie Bucket. La sua famiglia è numerosa e povera: la madre lavora senza sosta, quattro nonni anziani condividono un unico letto, e la speranza è un lusso che non possono permettersi. Eppure, in quella stessa comunità si erge qualcosa di magico e irraggiungibile: la misteriosa fabbrica di cioccolato di Willy Wonka, un luogo che nessuno ha mai visitato da anni, circondato da leggende e segreti. Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato torna oggi, 11 luglio 2026, in prima serata sul Canale 27 alle 21.15.



Quando l'enigmatico proprietario annuncia un concorso straordinario, il mondo intero impazzisce. Cinque biglietti d'oro nascosti nelle barrette di cioccolato Wonka garantiranno ai fortunati vincitori l'accesso esclusivo alla fabbrica, con tanto di tour guidato e una scorta di dolciumi a vita. È l'occasione che Charlie non oserebbe nemmeno sognare, ma il destino ha in serbo per lui una sorpresa: contro ogni probabilità, trova uno dei biglietti d'oro. Accompagnato dal nonno Joe, Charlie varca le porte della fabbrica insieme ad altri quattro bambini: Augustus Gloop, goloso e insaziabile; Veruca Salt, viziata e capricciosa; Violet Beauregarde, competitiva e arrogante; Mike Teevee, ossessionato dalla televisione e dalla tecnologia.

Quello che li aspetta va oltre ogni immaginazione: stanze piene di cascate di cioccolato, caramelle che non finiscono mai, invenzioni impossibili e gli Oompa Loompa, piccoli lavoratori che cantano e danzano tra i macchinari fantastici. Ma la visita non è solo un'esperienza zuccherina. Ogni difetto caratteriale dei bambini emerge con prepotenza, trasformando il tour in una serie di lezioni morali tanto dure quanto efficaci. Augustus cade nella cascata di cioccolato per la sua ingordigia, Violet si trasforma in un enorme mirtillo per aver masticato una gomma sperimentale senza permesso, Veruca finisce tra i rifiuti per la sua avidità, Mike viene rimpicciolito dal suo ossessivo desiderio di apparire in televisione. Uno dopo l'altro, i bambini vengono eliminati dal gioco, lasciando solo Charlie, umile e rispettoso, a conquistare il cuore del misterioso Wonka.

Il film, diretto da Mel Stuart nel 1971 e basato sul celebre romanzo di Roald Dahl, è diventato un classico senza tempo grazie soprattutto alla performance iconica di Gene Wilder nel ruolo del protagonista. Wilder porta sullo schermo un Wonka imprevedibile, a tratti inquietante, mai del tutto rassicurante: un genio eccentrico che oscilla tra dolcezza infantile e cinismo tagliente. La sua interpretazione ha definito il personaggio per generazioni, rendendo impossibile immaginare chiunque altro in quel ruolo. Eppure, il successo iniziale fu tutt'altro che scontato. Al momento dell'uscita nelle sale, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato non conquistò immediatamente il pubblico.