Una ricca ereditiera e un viaggio fatale: oggi in TV, il film di Kenneth Branagh da un classico di Agatha Christie

Pubblicazione: 14 giugno alle 18:30

Quando Kenneth Branagh decide di portare sullo schermo un classico di Agatha Christie, il risultato è sempre un evento cinematografico destinato a far discutere. Dopo il successo di Assassinio sull'Orient Express, il regista e attore nordirlandese torna a vestire i panni dell'iconico detective belga Hercule Poirot in Assassinio sul Nilo, uscito nel 2022 e tratto dall'omonimo romanzo della regina del giallo pubblicato nel 1937. L'appuntamento è per oggi, 14 giugno, in prima serata su Rete 4 alle 21.30.



Il film ci trasporta in un viaggio lussuoso e fatale lungo le acque del fiume più celebre d'Africa. La trama prende il via durante una crociera da sogno, dove la bellezza dei paesaggi egiziani fa da contrasto a tensioni crescenti tra i passeggeri. Al centro della vicenda c'è una giovane ereditiera appena sposata, la cui luna di miele si trasforma in tragedia quando viene assassinata. Da quel momento, l'atmosfera idilliaca si frantuma e ogni ospite della nave diventa un potenziale sospettato.



Poirot, che si trova casualmente a bordo, non può sottrarsi alla sua natura di investigatore. Inizia così un'indagine serrata tra i ricchi e insospettabili viaggiatori, un microcosmo di segreti, bugie e risentimenti covati sotto la superficie dell'eleganza e del privilegio. Il detective belga deve navigare attraverso un labirinto di gelosie, vendette e inganni, dove nulla è come appare e ogni rivelazione apre nuovi interrogativi.

Una scena di Assassinio sul Nilo - fonte: Disney+

La forza del film risiede in buona parte nel suo cast stellare. Accanto a Branagh troviamo Gal Gadot, che interpreta la carismatica ereditiera al centro del dramma, Armie Hammer nel ruolo del marito, e una serie di nomi di peso come Annette Bening, Letitia Wright, Russell Brand, Sophie Okonedo, Emma Mackey e Jennifer Saunders. Ogni attore porta sullo schermo un personaggio sfaccettato, contribuendo a creare quella tensione psicologica che è il marchio di fabbrica delle storie della Christie.



Dal punto di vista tecnico, Assassinio sul Nilo è un trionfo visivo. La fotografia cattura la maestosità del fiume e dei templi egiziani con inquadrature mozzafiato che trasformano ogni scena in una cartolina vivente. Branagh dimostra ancora una volta la sua abilità registica nel bilanciare il ritmo narrativo con momenti di pura contemplazione estetica, rendendo omaggio all'epoca d'oro dei gialli cinematografici senza scadere nella mera nostalgia.



Branagh non si limita a dirigere, ma torna a interpretare Poirot con una profondità emotiva che aggiunge strati al personaggio. Il detective non è solo un genio della deduzione, ma un uomo con un passato, con cicatrici visibili e invisibili, che affronta ogni caso portando con sé il peso delle esperienze vissute. Questa dimensione umana rende il personaggio più tridimensionale rispetto ad alcune interpretazioni precedenti.

Una scena di Assassinio sul Nilo - fonte: Disney+

Il film rappresenta un adattamento fedele nelle linee generali, pur concedendosi alcune libertà creative che hanno diviso i puristi della Christie dagli spettatori più aperti alle reinterpretazioni moderne. Ciò che conta, però, è che l'essenza del giallo rimane intatta: un delitto apparentemente inspiegabile, una galleria di personaggi complessi, e un detective capace di vedere oltre le apparenze per arrivare alla verità.