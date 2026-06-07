Una risata che cura: oggi in TV, il cult con Robin Williams che non smetterà mai di commuovere il pubblico

Pubblicazione: 07 giugno alle 11:56

Quando si parla di film che hanno lasciato un segno indelebile nell'immaginario collettivo degli anni Novanta, Patch Adams occupa un posto speciale. Uscito nel 1998 e diretto da Tom Shadyac, questo brillante film drammatico ha saputo mescolare risate e lacrime in una narrazione che celebra il potere dell'empatia, della compassione e dell'umorismo come strumenti di cura. Al centro di tutto, naturalmente, c'è Robin Williams, in una delle sue interpretazioni più toccanti e memorabili. L'appuntamento in TV è per oggi, in prima serata su La 5, alle ore 21.10.



Il film racconta la storia di Hunter "Patch" Adams, un uomo che dopo un tentativo di suicidio e una degenza in un istituto psichiatrico scopre la sua vera vocazione: aiutare le persone attraverso il potere terapeutico della risata. È durante il periodo di ricovero che Patch ha un'illuminazione, comprendendo quanto il contatto umano, la gioia e l'allegria possano fare la differenza nel processo di guarigione. Questa rivelazione lo spinge a iscriversi alla facoltà di medicina, dove però le sue idee rivoluzionarie e il suo approccio non convenzionale al trattamento dei pazienti lo pongono immediatamente in contrasto con i metodi rigidi e tradizionali dell'università.



Il decano Walcott, interpretato da Bob Gunton, diventa il simbolo di un sistema medico che vede la professione esclusivamente come una scienza fredda e distaccata, per cui il paziente è un numero, un insieme di sintomi da diagnosticare e curare con protocolli standardizzati. Patch, al contrario, crede fermamente che la medicina debba essere un'arte del cuore, un incontro tra esseri umani in cui l'ascolto, la risata e la compassione giocano un ruolo fondamentale quanto le conoscenze tecniche e farmacologiche.

Durante il suo percorso universitario, Patch stringe amicizie profonde che arricchiscono la narrazione. Tra queste spicca quella con Carin Fisher, interpretata da Monica Potter, una studentessa di medicina che inizialmente diffida dell'approccio eccentrico di Patch ma che progressivamente ne comprende il valore. Il cast include anche Philip Seymour Hoffman nel ruolo di Mitch Roman, compagno di studi scettico, e Daniel London come Truman Schiff, uno degli amici più fedeli di Patch.



La trama si sviluppa mostrando come Patch trasformi letteralmente la vita dei suoi pazienti. Non si limita a visitarli: li ascolta, li fa ridere, li tratta come persone intere e non come semplici malattie. In un sistema che spesso deumanizza il rapporto medico-paziente, Patch riporta al centro l'individuo, con le sue paure, le sue speranze, la sua umanità. Questo approccio, tuttavia, non è privo di conseguenze. Le sue metodologie vengono osteggiate dall'establishment accademico, che lo accusa di mancanza di professionalità e di mettere a rischio la credibilità della professione medica.



Ma Patch non si arrende. Crea un vero e proprio movimento, dando vita a una clinica di sua proprietà in cui applica le terapie che ha teorizzato: un luogo dove i pazienti possono essere curati gratuitamente, nel quale la risata è medicina quanto lo sono gli antibiotici, in cui nessuno viene lasciato indietro per mancanza di soldi. È un'utopia concreta, un esperimento sociale e medico che dimostra come un approccio diverso sia non solo possibile, ma anche efficace.

Il film ha avuto un notevole successo commerciale e ha contribuito a diffondere, almeno a livello popolare, l'idea che la medicina debba tornare a occuparsi della persona nella sua interezza, non solo del corpo malato. Ancora oggi, a distanza di oltre vent'anni, Patch Adams viene trasmesso regolarmente in televisione e continua a commuovere nuove generazioni di spettatori.