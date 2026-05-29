Una scuola sotto pressione, un’accusa e una professoressa che rischia tutto: il film candidato all'Oscar torna stasera in tv

Pubblicazione: 29 maggio alle 07:00

Ci sono film che ti afferrano per la gola con effetti speciali mozzafiato, altri che ti conquistano con dialoghi affilati come lame e poi ci sono quelli che ti stritolano lentamente, facendoti sprofondare in una spirale paranoica fatta di sguardi sospetti, silenzi carichi di tensione e parole non dette che pesano come macigni. La sala professori, thriller drammatico tedesco del 2023 diretto da İlker Çatak, appartiene senza dubbio a quest'ultima categoria e torna stasera in TV, venerdì 29 maggio 2026, su Rai 3 dalle ore 21:25.

Ambientato in una metropoli tedesca contemporanea (le riprese sono state effettuate ad Amburgo, anche se la città non viene mai esplicitamente nominata), il film ci immerge nell'ambiente claustrofobico didove una serie di piccoli furti innesca una reazione a catena dalle conseguenze devastanti. La, interpretata da(che gli appassionati di serie tv riconosceranno come la Principessa Cecilia di The Crown), un'insegnante di matematica al suo primo quadrimestre, idealista e determinata a fare la differenza.

Carla insegna a una classe multiculturale nel pieno dei tumulti dell'adolescenza ed il suo approccio è democratico, moderno, inclusivo. Cerca di creare un ambiente partecipativo attraverso piccoli rituali collettivi, convinta che la fiducia reciproca sia il fondamento dell'apprendimento. Ma questa visione positiva si scontra brutalmente con la realtà di un istituto che la preside descrive orgogliosamente come "a tolleranza zero".

La sala professori, fonte: Lucky Red

Quando una nuova ondata di furti colpisce la scuola, la sala professori si trasforma in un tribunale improvvisato, con la tensione tra gli insegnanti che diventa palpabile, le accuse volano, le teorie si moltiplicano. E quando i sospetti si concentrano sulla classe di Carla, il corpo docente mette in atto un vero e proprio abuso di potere: gli studenti vengono sottoposti a una perquisizione collettiva, un'azione umiliante che viola ogni principio educativo.

A quel punto Carla si trova intrappolata in un dilemma morale: da un lato,, dall'altro avverte ilche aleggia nei corridoi. Laamplifica questa tensione attraverso inquadrature strette, dialoghi sospesi, gesti quotidiani che assumono improvvisamente connotazioni sinistre. Ogni sguardo diventa un'accusa, ogni silenzio un'ammissione di colpa.

La sala professori è un film di 98 minuti che non concede respiro, un'opera claustrofobica che funziona come una pressione crescente sulle tempie. Çatak dimostra una maestria notevole nel costruire tensione senza ricorrere a colpi di scena artificiosi. La sua regia privilegia il realismo psicologico, l'accumulo di piccoli dettagli che diventano poco alla volta insopportabili, lo sguardo che si fa sempre più indagatore sulle dinamiche di potere all'interno delle istituzioni.

La sala professori, fonte: Lucky Red

Il cast, guidato da un'ottima Leonie Benesch, regge perfettamente il peso di una narrazione che vive di sfumature, dove ogni personaggio è tridimensionale, mosso da motivazioni comprensibili anche quando compie azioni discutibili. In questo film infatti non ci sono villain assoluti né eroi immacolati, ma solo esseri umani imperfetti che cercano di navigare un sistema che li supera.

Al di là dei premi e dei riconoscimenti (il film ha rappresentato la Germania agli Oscar 2024), La sala professori si conferma come un'opera importante in questo contesto storico, uno specchio spietato di come le istituzioni, anche quelle deputate all'educazione e alla formazione, possano trasformarsi in luoghi di oppressione quando la paura e il sospetto sostituiscono la fiducia. Un film che non offre affatto delle risposte facili, ma che pone domande scomode su cui vale la pena riflettere a lungo.