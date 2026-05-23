Una torta di croissant per celebrare un addio: le prime foto dal set dell'ultima stagione di Emily in Paris

Pubblicazione: 23 maggio alle 11:00

La notizia è arrivata con un misto di dolcezza e malinconia: Emily in Paris si concluderà con la sesta stagione. Netflix ha confermato ufficialmente il rinnovo della serie a gennaio 2026, con un video in cui Lily Collins soffiava su una candela a forma di '6' posata su una torta di croissant. Ma è stato solo a maggio che la protagonista ha rivelato ai fan che questo capitolo sarà anche l'ultimo delle avventure europee di Emily Cooper.



"La stagione 6 vi offrirà tutto ciò che amate dello show e servirà da capitolo finale nell'avventura di una vita di Emily". Parole che sanno di arrivederci, pronunciate con quella grazia che ha caratterizzato il personaggio dall'inizio. La produzione è ufficialmente iniziata, e Netflix ha condiviso le prime immagini di Collins sul set.

La location scelta per chiudere il cerchio è la Grecia. Non una scelta casuale, considerando come si era conclusa la quinta stagione, cioè con Emily e Marcello, interpretato da Eugenio Franceschini, che si lasciavano, e Gabriel, il personaggio di Lucas Bravo, che inviava alla protagonista un biglietto chiedendole di incontrarlo proprio in Grecia. Un cliffhanger che lasciava il futuro di Emily completamente sospeso nell'aria salmastra del Mediterraneo.

Il cast vedrà ovviamente il ritorno di Collins nei panni della protagonista, accompagnata dai volti ormai familiari della serie: Philippine Leroy-Beaulieu come Sylvie, Ashley Park nei panni dell'inseparabile Mindy, Samuel Arnold e Bruno Gouery rispettivamente come Julien e Luc. Anche Lucien Laviscount, che interpreta Alfie, dovrebbe tornare. Il suo personaggio aveva avuto una conversazione difficile con Mindy alla fine della quinta stagione, portandola a mettere in discussione la propria decisione di accettare la proposta di matrimonio di Nicolas, interpretato da Paul Forman. Questo triangolo amoroso rimane dunque un nodo da sciogliere.



Quanto alla data di uscita precisa, Netflix non ha ancora rilasciato informazioni definitive. Tuttavia, considerando che la quinta stagione è uscita a dicembre 2025 e la quarta tra agosto e settembre 2024, è ragionevole aspettarsi che la sesta stagione non arrivi prima della fine del 2026. "Il nostro intero cast e la troupe stanno mettendo il cuore per rendere questa una stagione d'addio fantastica, che stiamo girando ora", ha aggiunto Collins. "Non vedo l'ora di scoprire tutta la magia che ci aspetta e di celebrare la nostra stagione finale con voi nel modo più chic possibile".