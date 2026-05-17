Una trappola temporale senza via d'uscita: la spiaggia maledetta di Shyamalan torna stasera in TV

Pubblicazione: 17 maggio alle 10:00

Con Old, M. Night Shyamalan ha confezionato una storia ad alta tensione. Il thriller del 2021 trasforma, infatti, una vacanza da sogno in un esperimento sulla mortalità umana. Il film, in onda su Iris stasera, 17 maggio, alle 21:15, racconta la storia della famiglia Cappa. Guy e Prisca, interpretati da Gael García Bernal e Vicky Krieps, stanno attraversando una crisi matrimoniale e decidono di concedersi un'ultima vacanza insieme ai figli Maddox e Trent in un resort tropicale esclusivo. Il manager dell'hotel, con un sorriso troppo cortese per essere sincero, li invita a visitare una spiaggia segreta, un angolo di paradiso riservato a pochi eletti.



Ma quel paradiso si rivela presto una trappola temporale senza via d'uscita. Sulla spiaggia ci sono altre famiglie: Charles, un medico interpretato da Rufus Sewell, sua moglie Chrystal, una influencer ossessionata dall'apparenza, e altri ospiti che condividono lo stesso destino. I bambini crescono a vista d'occhio, trasformandosi in adolescenti nel giro di ore. Gli adulti vedono i loro corpi deteriorarsi, le rughe moltiplicarsi, la pelle cedere. Ogni mezz'ora sulla spiaggia equivale a circa un anno di vita reale.



La genialità di Shyamalan sta nel trasformare un concetto fantascientifico in un'esperienza claustrofobica e visceralmente umana. Guy e Prisca devono affrontare la fine del loro matrimonio mentre i loro corpi invecchiano davanti ai loro occhi. I figli diventano adulti senza aver vissuto l'infanzia. Ogni secondo conta, letteralmente. Il film dura 108 minuti (alcune fonti riportano 105), il tempo esatto di una vita compressa in un singolo giorno sulla spiaggia. Shyamalan, fedele al suo stile, costruisce tensione attraverso angolazioni disturbanti e una fotografia che cattura la bellezza inquietante del luogo.

Mentre i personaggi tentano disperatamente di fuggire, scoprono che la spiaggia è circondata da rocce magnetiche che alterano il campo gravitazionale, creando una sorta di bolla temporale. Chi prova a scappare, perde conoscenza o peggio. La spiaggia diventa un labirinto senza uscita, un ciclo temporale che costringe i protagonisti a confrontarsi con la loro mortalità in modo crudo e definitivo.



Il cast è internazionale e di primo livello. Oltre a Bernal e Krieps, troviamo Alex Wolff e Thomasin McKenzie nei panni dei figli adolescenti, Abbey Lee come Chrystal, e Nikki Amuka-Bird e Ken Leung in altri ruoli chiave. Il film è stato girato interamente nella Repubblica Dominicana durante la pandemia di Covid-19, un'impresa non da poco. Cast e troupe si sono sottoposti a test giornalieri per garantire la sicurezza sul set, lavorando in condizioni complesse che, paradossalmente, hanno aggiunto un ulteriore strato di tensione alla produzione.



Old ha ricevuto recensioni contrastanti dalla critica, ma ha conquistato il pubblico grazie alla sua premessa audace e alla capacità di generare disagio emotivo. Ha ottenuto una nomination al Saturn Award per il Miglior Film Thriller, riconoscimento che celebra l'eccellenza nel genere fantastico e horror. Come spesso accade con Shyamalan, il film divide: c'è chi apprezza il suo approccio concettuale e chi lo trova eccessivamente didascalico. Ma l'impatto visivo e l'angoscia esistenziale che riesce a trasmettere sono innegabili.

Shyamalan, ormai maestro riconosciuto del colpo di scena e dell'inquietudine esistenziale, firma con Old un'opera che non si limita a spaventare, ma che interroga. La spiaggia maledetta è una metafora potente della vita stessa: un luogo bellissimo e terribile, dove il tempo scorre inesorabile e dove, alla fine, tutti dobbiamo fare i conti con ciò che siamo stati e ciò che lasceremo.