Undici è davvero morta nel finale di Stranger Things? Spunta la "chat segreta"

Pubblicazione: 25 giugno alle 19:30

Hollywood ha una sua personalissima teologia del lutto, un personaggio di successo non passa a miglior vita finché le esigenze del botteghino o i capricci degli sceneggiatori non ne impongono l'autopsia a favore di camera.

Cos'è successo a Undici (davvero)?

A mesi dal cataclismatico finale di, ilè diventato il mistero più polarizzante della cultura pop contemporanea. Da un lato c’è il pubblico, arroccato in una disperata resistenza psicologica; dall'altro c'è il cast della serie, che sembra essersi messo il cuore in pace.

A quanto pare, mentre gli spettatori piangono sul finale agrodolce imbastito da Mike Wheeler, i giovani attori della serie hanno già archiviato la pratica. "Mio marito mi ha confessato che il cast è convinto che io sia morta", ha scherzato Milly Bobby Brown. "Ragazzi, ho capito, proiettate le vostre paure! Mi volete morta, ma cerchiamo di avere un po' di speranza!".

Millie Bobby Brown ormai iconica nel ruolo di Undici in Strangers Things (Netflix)

Intervenuta al talk Happy Sad Confused, Millie Bobby Brown ha squarciato (parzialmente) il velo di omertà imposto dai fratelli Duffer, regalando una perla di puro surrealismo dietro le quinte. La verità su quanto successo a Undici

Subito dopo la messa in onda, i Duffer hanno spedito alla Brown il classico messaggio intimidatorio: non rivelare il segreto a nessuno. Una "promessa di sangue" di cui solo i creatori e la diretta interessata conoscono i dettagli, il che lascia il resto del mondo (colleghi compresi) a brancolare nel buio delle teorie online.

Svestire i panni di un’icona generazionale dopo dieci anni trascorsi sotto i riflettori non è una passeggiata di salute, nemmeno se sei l'attrice più corteggiata da Netflix. Millie Bobby Brown ha confessato, con encomiabile onestà, di essere sprofondata in una sottile depressione post-Hawkins durante lo scorso gennaio.

L'attrice ha iniziato a tempestare di messaggi i vecchi compagni di set, tormentandoli con scuse retroattive per qualsiasi screzio avvenuto nell'ultimo decennio. "Volevo solo rimediare. Dicevo: 'Siamo ancora amici, vero? Mi dispiace se ti ho mai fatto soffrire'". Un pianto liberatorio su una spiaggia paradisiaca ha chiuso il cerchio di un'infanzia trascorsa più con i Duffer che con la propria famiglia biologica.

Ma il cordone ombelicale con la piattaforma dello streaming non si spezza così facilmente. Nel calderone ci sono già una commedia romantica in sviluppo e la promessa di un misterioso progetto futuro proprio con David Harbour. E per sapere se Undici stia cacciando mostri nel Sottosopra o se sia davvero l'ennesimo fantasma di Hawkins, non resta che attendere che qualcuno tradisca il patto.