Uno degli attori più quotati per il ruolo di James Bond smentisce: "Non sono neanche mai stato in lizza"

Pubblicazione: 25 maggio alle 20:52

Per oltre un decennio, il nome di Idris Elba è circolato con insistenza nei corridoi di Hollywood e nelle conversazioni dei fan come il candidato perfetto per ereditare il smoking di James Bond. L'attore britannico, con il suo carisma magnetico e una carriera che spazia dai vicoli di Baltimora in The Wire alle galassie del Marvel Cinematic Universe, sembrava incarnare tutto ciò che il pubblico moderno desidera da un 007: eleganza, intensità e quella giusta dose di grinta contemporanea. Persino Dwayne Johnson si era pubblicamente schierato a favore del suo casting. Eppure, in una recente dichiarazione che suona come un punto definitivo sulla questione, Elba ha chiuso quella porta.



"Onestamente, non sono mai stato in lizza", ha affermato l'attore, spazzando via anni di speculazioni con una frase. "Non ero in corsa nemmeno all'inizio". Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni ambigue o a speranze residue: il suo nome, ha spiegato, non viene nemmeno considerato dai produttori perché la produzione sta cercando qualcuno "più giovane". Una precisazione che aggiunge contesto a quella che sembrava una semplice voce di corridoio, ma che in realtà riflette una strategia precisa del franchise.



Idris Elba ha oggi cinquantadue anni, appena cinque in meno di Daniel Craig quando ha abbandonato il ruolo dopo No Time to Die. Se il franchise cerca davvero un attore che possa incarnare Bond per almeno tre o quattro film nell'arco di un decennio, l'età diventa un fattore determinante. Amazon e i produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson sembrano voler riavviare la saga con un protagonista che possa crescere con il personaggio, garantendo continuità e longevità al brand.

Ma c'è un'altra dimensione in questa storia, una che Elba stesso ha voluto sottolineare con una punta di frustrazione. Nel 2022, l'attore aveva già espresso il suo disappunto per le domande ripetute sul tema, definendole "giornalismo davvero pigro. La gente cerca di usarle come clickbait, tipo 'cosa dirà questa volta?'", aveva spiegato, rivelando come il suo nome fosse diventato una carta da giocare per generare titoli facili. "Cerco di dire sempre le stesse cose. Ogni tanto li stuzzico, ma ogni tanto do loro un po' di filosofia sul perché non voglio farlo o sul perché è solo un rumor".



Questa stanchezza mediatica è comprensibile. Per anni, ogni intervista, ogni red carpet, ogni apparizione pubblica diventava l'occasione per riportare a galla la questione Bond, trasformando quello che poteva essere un onore in un fardello. "La maggior parte delle volte ora tendo a non parlarne", ha aggiunto Elba, segnalando un confine che preferisce non oltrepassare più. Nonostante tutto, l'attore ha comunque voluto augurare il meglio alla produzione, affermando che il prossimo capitolo "sarà straordinario".



Mentre il casting rimane avvolto nel mistero, un altro tassello del puzzle si sta componendo dietro le quinte. Steven Knight, l'acclamato sceneggiatore di Peaky Blinders, è stato ingaggiato per scrivere la sceneggiatura del reboot. Knight non si è limitato alla ricerca convenzionale: ha consultato membri del Special Air Service (SAS) e altri operativi sotto copertura per conferire autenticità alla storia. Il suo obiettivo dichiarato è creare un Bond più realistico, meno invincibile, meno fantasy.

"Bond è stato a prova di proiettile", ha spiegato Knight. "Le persone sono state in grado di fare errori e variazioni, variazioni piuttosto elaborate, e il personaggio è sopravvissuto perché il nucleo è come un diamante. Non puoi toccarlo. La persona di cui stai parlando è folklore". Questa filosofia suggerisce un approccio più terreno, forse più vicino al realismo grintoso dei romanzi di Ian Fleming o alla brutalità delle prime avventure di Craig, piuttosto che alle acrobazie spettacolari delle iterazioni più recenti.



Il franchise di James Bond si trova dunque a un bivio creativo e commerciale. Amazon, dopo aver acquisito MGM, ha il potere e le risorse per ridefinire cosa significhi essere 007 nell'era dello streaming e dei blockbuster globalizzati. La scelta del prossimo attore non sarà solo una decisione di casting, ma una dichiarazione d'intenti su quale direzione prenderà il personaggio. Sarà un Bond più giovane, più vulnerabile, più ancorato alla realtà geopolitica contemporanea? O rimarrà l'icona quasi mitologica che conosciamo, capace di sopravvivere a esplosioni, tradimenti e cambiamenti epocali? Solo il tempo darà ai fan le risposte.