Un'onda travolge un giornalista in diretta TV, paura in studio ma lui rassicura tutti: “Ci siamo solo bagnati”

Pubblicazione: 26 ottobre alle 17:26

Doveva essere un normale collegamento televisivo dedicato al maltempo, ma nel giro di pochi secondi si è trasformato in una scena che ha lasciato senza parole persino il conduttore in studio. Un giornalista è stato travolto da un'enorme onda mentre si trovava in diretta TV, insieme all'operatrice che lo stava riprendendo. Le immagini dell'incidente hanno rapidamente fatto il giro dei social, suscitando preoccupazione per le condizioni dei due professionisti, ma fortunatamente, dopo lo spavento iniziale, è arrivata la conferma che entrambi stavano bene.

L'episodio è avvenuto giovedì 22 ottobre 2026 a, nei, lungo la costa settentrionale della. Protagonista della vicenda è, inviato del programma Euskadi Quédate, trasmesso dall'emittente televisiva basca ETB2. Il giornalista si trovava sul lungomare insieme all'operatrice Raquel Vidal per documentare le condizioni del Mar Cantabrico, interessato da forti mareggiate. Durante il collegamento,stava illustrando la situazione meteorologica quando un'onda particolarmente violenta ha improvvisamente superato il muro di protezione del lungomare, raggiungendo il punto in cui si trovavano lui e la collega.

Ed in pochi istanti, una grande quantità d'acqua ha investito entrambi, interrompendo la diretta e lasciando i telespettatori senza notizie immediate sulle loro condizioni. Le immagini sono tornate nello studio televisivo, dove il conduttore Odei Esnaola è apparso visibilmente sorpreso e preoccupato. Dopo alcuni secondi di incertezza, ha cercato di rassicurare il pubblico, spiegando che la trasmissione avrebbe fornito aggiornamenti non appena fossero arrivate informazioni sulla troupe. La conferma più importante è arrivata poco dopo: Sergio Ovejero e Raquel Vidal non avevano riportato conseguenze fisiche e l'incidente si era concluso con un grande spavento.

Nunca entenderé por qué se obliga a los reporteros a arriesgarse tanto. Lo que ha pasado esta tarde en #EuskadiQuédate de @ETB es una barbaridad. ¿De verdad merece la pena poner en riesgo la integridad de un periodista por una conexión en directo? https://t.co/53e38gImmR — M 📺 (@casasola_89) October 22, 2026

Lo stesso giornalista ha successivamente raccontato quanto accaduto, spiegando che lui e la collega si trovavano nella zona già da diverso tempo. Prima del collegamento avevano osservato persone passeggiare, fare attività fisica e scattare fotografie sul lungomare, senza immaginare che il mare potesse raggiungere improvvisamente il punto scelto per la diretta. Ovejero ha quindi rassicurato le persone che si erano preoccupate per lui e per l'operatrice, commentando l'accaduto con una frase che riassume perfettamente l'imprevisto: "Ci siamo solo bagnati. La natura ha deciso di mettersi davanti alla notizia".

ha continuato a circolare sui social anche nei giorni successivi, attirando l'attenzione di numerose testate internazionali, ma accanto ai messaggi di sollievo per le condizioni dei due professionisti, sonosulla scelta di effettuare un collegamento così vicino al mare durante una fase di maltempo. In particolare, la discussione si è concentrata sugli avvisi meteorologici previsti per la costa basca, visto che durante la diretta si era parlato di un'allerta destinata ad aumentare di livello, ma il programma ha successivamente precisato che il riferimento riguardava le condizioni attese per il giorno seguente.

La trasmissione ha inoltre sostenuto che la troupe non avesse oltrepassato barriere né raggiunto zone interdette. Non ci sono quindi elementi sufficienti per affermare che i due professionisti abbiano deliberatamente ignorato un divieto di accesso o un'allerta specifica già in vigore in quel punto. Resta invece evidente, dalle immagini, quanto rapidamente possano cambiare le condizioni del mare e quanto possa diventare pericoloso trovarsi lungo la costa durante una mareggiata, e quella che doveva essere una semplice testimonianza televisiva della forza del maltempo è così diventata una dimostrazione diretta della sua imprevedibilità. E se il video ha fatto il giro del mondo per la spettacolarità delle immagini, la notizia più importante rimane una sola: Sergio Ovejero e Raquel Vidal sono usciti illesi da un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie.