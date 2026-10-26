Un'onda travolge un giornalista in diretta TV, paura in studio ma lui rassicura tutti: “Ci siamo solo bagnati”
Un'enorme onda travolge un giornalista e un'operatrice durante una diretta TV in Spagna. Il collegamento si interrompe e lo studio resta senza parole.
Doveva essere un normale collegamento televisivo dedicato al maltempo, ma nel giro di pochi secondi si è trasformato in una scena che ha lasciato senza parole persino il conduttore in studio. Un giornalista è stato travolto da un'enorme onda mentre si trovava in diretta TV, insieme all'operatrice che lo stava riprendendo. Le immagini dell'incidente hanno rapidamente fatto il giro dei social, suscitando preoccupazione per le condizioni dei due professionisti, ma fortunatamente, dopo lo spavento iniziale, è arrivata la conferma che entrambi stavano bene.
Ed in pochi istanti, una grande quantità d'acqua ha investito entrambi, interrompendo la diretta e lasciando i telespettatori senza notizie immediate sulle loro condizioni. Le immagini sono tornate nello studio televisivo, dove il conduttore Odei Esnaola è apparso visibilmente sorpreso e preoccupato. Dopo alcuni secondi di incertezza, ha cercato di rassicurare il pubblico, spiegando che la trasmissione avrebbe fornito aggiornamenti non appena fossero arrivate informazioni sulla troupe. La conferma più importante è arrivata poco dopo: Sergio Ovejero e Raquel Vidal non avevano riportato conseguenze fisiche e l'incidente si era concluso con un grande spavento.
Lo stesso giornalista ha successivamente raccontato quanto accaduto, spiegando che lui e la collega si trovavano nella zona già da diverso tempo. Prima del collegamento avevano osservato persone passeggiare, fare attività fisica e scattare fotografie sul lungomare, senza immaginare che il mare potesse raggiungere improvvisamente il punto scelto per la diretta. Ovejero ha quindi rassicurato le persone che si erano preoccupate per lui e per l'operatrice, commentando l'accaduto con una frase che riassume perfettamente l'imprevisto: "Ci siamo solo bagnati. La natura ha deciso di mettersi davanti alla notizia".
La trasmissione ha inoltre sostenuto che la troupe non avesse oltrepassato barriere né raggiunto zone interdette. Non ci sono quindi elementi sufficienti per affermare che i due professionisti abbiano deliberatamente ignorato un divieto di accesso o un'allerta specifica già in vigore in quel punto. Resta invece evidente, dalle immagini, quanto rapidamente possano cambiare le condizioni del mare e quanto possa diventare pericoloso trovarsi lungo la costa durante una mareggiata, e quella che doveva essere una semplice testimonianza televisiva della forza del maltempo è così diventata una dimostrazione diretta della sua imprevedibilità. E se il video ha fatto il giro del mondo per la spettacolarità delle immagini, la notizia più importante rimane una sola: Sergio Ovejero e Raquel Vidal sono usciti illesi da un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie.