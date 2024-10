Until Dawn: il film horror basato sul popolare videogioco ha una data d'uscita

Pubblicazione: 16 ottobre alle 10:38

Until Dawn, film horror basato sul videogioco omonimo, uscirà nei cinema il 25 aprile 2025. La pellicola, prodotta da Sony, è diretta da David F. Sandberg, mentre la sceneggiatura è di Gary Dauberman.

Nel cast troviamo Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo, Belmont Cameli, Odessa A’zion, Maia Mitchell e Peter Stormare.

Nel videogioco, rilasciato da PlayStation nel 2015, seguiamo otto amici e conoscenti riuniti in un remoto rifugio di montagna in Canada. Lì, devono affrontare un misterioso assassino e altro ancora mentre cercano di sopravvivere alla notte. Il giocatore deve quindi cercare di prendere le decisioni migliori per riuscire a mettere in salvo il maggior numero di personaggi.