Uomini e Donne, Alessandra Mussolini non convince: l’opinionista perde il favore del pubblico
Uomini e Donne: l'esperienza di Alessandra Mussolini come opinionista nel dating show di Maria De Filippi sembra non convincere il pubblico. Tra scontri accesi in studio e posizioni defilate, il futuro del volto televisivo nel programma appare sempre più in bilico.
Il ritorno in TV di Alessandra Mussolini nel ruolo di opinionista a Uomini e Donne aveva fatto molto discutere sin dalle prime battute della stagione. Dopo il successo e la grande visibilità conquistata nei reality show, l'approdo nel famosissimo dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi sembrava una scommessa vinta. Eppure, a distanza di qualche settimana, gli equilibri all'interno dello studio sembrano essersi incrinati, sollevando non pochi dubbi tra i telespettatori più fedeli del programma pomeridiano.
Il vero nodo della questione risiederebbe nelle fortissime frizioni nate con i veterani del parterre e, in particolare, con Tina Cipollari. La storica opinionista e la Mussolini non le mandano certo a dire, e i botta e risposta al vetriolo sono diventati all'ordine del giorno. Più volte la tensione è salita alle stelle, arrivando a coinvolgere indirettamente la stessa Maria De Filippi e spingendo la Mussolini a gesti di insofferenza e temporanei abbandoni dello studio.
I fan del programma si dividono: se da un lato c'è chi apprezza la schiettezza e la verve polemica dell'ex parlamentare, dall'altro sono in molti a sostenere che il suo stile di commento rischi di snaturare l'essenza classica di Uomini e Donne. Il pubblico affezionato fatica ad accettare intromissioni così dirompenti in un meccanismo rodato da anni, basato su equilibri emotivi e dinamiche ben precise tra dame, cavalieri e tronisti.