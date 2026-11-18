Pubblicazione: 18 novembre alle 12:45

Il ritorno in TV di Alessandra Mussolini nel ruolo di opinionista a Uomini e Donne aveva fatto molto discutere sin dalle prime battute della stagione. Dopo il successo e la grande visibilità conquistata nei reality show, l'approdo nel famosissimo dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi sembrava una scommessa vinta. Eppure, a distanza di qualche settimana, gli equilibri all'interno dello studio sembrano essersi incrinati, sollevando non pochi dubbi tra i telespettatori più fedeli del programma pomeridiano.

Nelle ultime registrazioni, il pubblico e gli esperti di gossip hanno notato un cambiamento evidente nella gestione degli spazi in studio. Da una posizione iniziale di forte rilievo e vicinanza alle dinamiche centrali,isolata o relegata a postazioni laterali. Un segnale che, nel linguaggio televisivo, spesso anticipa un ridimensionamento del ruolo o una frizione interna non indifferente con i pilastri storici della trasmissione.

Il vero nodo della questione risiederebbe nelle fortissime frizioni nate con i veterani del parterre e, in particolare, con Tina Cipollari. La storica opinionista e la Mussolini non le mandano certo a dire, e i botta e risposta al vetriolo sono diventati all'ordine del giorno. Più volte la tensione è salita alle stelle, arrivando a coinvolgere indirettamente la stessa Maria De Filippi e spingendo la Mussolini a gesti di insofferenza e temporanei abbandoni dello studio.

I fan del programma si dividono: se da un lato c'è chi apprezza la schiettezza e la verve polemica dell'ex parlamentare, dall'altro sono in molti a sostenere che il suo stile di commento rischi di snaturare l'essenza classica di Uomini e Donne. Il pubblico affezionato fatica ad accettare intromissioni così dirompenti in un meccanismo rodato da anni, basato su equilibri emotivi e dinamiche ben precise tra dame, cavalieri e tronisti.

Per il momento la produzione non ha confermato alcun addio definitivo, ma è innegabile che la situazione sia in una fase di profonda evoluzione. Le registrazioni delle prossime puntate, smussando gli angoli con i colleghi, o se questo esperimento televisivo giungerà a una conclusione anticipata. Una cosa è certa: nel mondo di Maria De Filippi, i colpi di scena non finiscono mai.