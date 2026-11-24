Pubblicazione: 24 novembre alle 12:31

Nuovi colpi di scena scuotono le anticipazioni di Uomini e Donne dopo la registrazione tenutasi lunedì 23 novembre 2026 negli studi Elios di Roma. Le puntate, in arrivo prossimamente su Canale 5, ribaltano quanto accaduto solo pochi giorni prima nel parterre del dating show condotto da Maria De Filippi. La notizia principale riguarda la fine improvvisa della frequentazione tra Barbara De Santi e Giovanni. Appena qualche giorno fa, la dama e il cavaliere avevano scelto di lasciare insieme il programma per provare a conoscersi lontano dalle telecamere.

Il tentativo, però, si è esaurito in appena due giorni. Tornati in studio, è stato proprio Giovanni a prendere la parola per spiegare i motivi dell'addio: il cavaliere ha ammesso di aver compreso di non provare un coinvolgimento sentimentale abbastanza forte nei confronti di Barbara, chiudendo così la conoscenza in modo definitivo. La registrazione del 23 novembre ha riservato aggiornamenti su diversi altri volti del Trono Over:dopo nuove discussioni legate agli ultimi attriti con Ludovica, conferma la decisione di interrompere definitivamente la conoscenza con la dama. Intanto Chiara, già uscita in passato con Mario, sceglie di dare l'esclusiva a Ignazio, chiudendo i contatti con lui.

Nel parterre over sono arrivati due nuovi cavalieri, uno per Marina Brochetta e uno per Gemma Galgani, che appare incerta sul da farsi. Fabio chiude invece con Roberta, mentre risultano assenti Michele e Mariangela. Spazio anche alle dinamiche del Trono Classico, dove Giacomo decide di esporsi in modo deciso durante le esterne.

Il tronista porta in esterna prima Martina Patella, con cui scatta un bacio, e poi esce con Alessandra, baciando anche lei. Una mossa che accende subito reazioni contrastanti in studio tra i presenti, lasciando aperta la strada a nuove tensioni nelle prossime puntate su Canale 5.