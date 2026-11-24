Uomini e Donne, anticipazioni: rottura lampo tra Barbara e Giovanni, doppio bacio nel Trono Classico
Anticipazioni Uomini e Donne registrazioni del 23 novembre 2026: Giovanni e Barbara si sono già lasciati dopo l'uscita insieme, Mario chiude e Giacomo bacia due corteggiatrici.
Nuovi colpi di scena scuotono le anticipazioni di Uomini e Donne dopo la registrazione tenutasi lunedì 23 novembre 2026 negli studi Elios di Roma. Le puntate, in arrivo prossimamente su Canale 5, ribaltano quanto accaduto solo pochi giorni prima nel parterre del dating show condotto da Maria De Filippi. La notizia principale riguarda la fine improvvisa della frequentazione tra Barbara De Santi e Giovanni. Appena qualche giorno fa, la dama e il cavaliere avevano scelto di lasciare insieme il programma per provare a conoscersi lontano dalle telecamere.
Nel parterre over sono arrivati due nuovi cavalieri, uno per Marina Brochetta e uno per Gemma Galgani, che appare incerta sul da farsi. Fabio chiude invece con Roberta, mentre risultano assenti Michele e Mariangela. Spazio anche alle dinamiche del Trono Classico, dove Giacomo decide di esporsi in modo deciso durante le esterne.
Il tronista porta in esterna prima Martina Patella, con cui scatta un bacio, e poi esce con Alessandra, baciando anche lei. Una mossa che accende subito reazioni contrastanti in studio tra i presenti, lasciando aperta la strada a nuove tensioni nelle prossime puntate su Canale 5.