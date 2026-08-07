Uomini e Donne, arrestato l'ex cavaliere Rosario Ibello: fermato a Ischia con un documento falso

Pubblicazione: 07 agosto alle 09:59

Brutta disavventura giudiziaria per un volto noto del piccolo schermo italiano. Rosario Ibello, ex protagonista del parterre maschile del trono Over di Uomini e Donne, è stato arrestato dai Carabinieri al porto di Ischia. L'accusa mossa nei suoi confronti è grave: possesso di un documento d'identità falso e presunta truffa ai danni di una compagnia di navigazione marittima. Una vicenda surreale che ha subito fatto il giro del web, scuotendo i fan del celebre datingshow del pomeriggio di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

L'episodio si è consumato mentre l'ex cavaliere, 56 anni, si apprestava a lasciare l'isola verde per far rientro sulla terraferma. Durante i consueti controlli di routine svolti dai militari dell'Arma nell'area d'imbarco del porto ischitano, a Ibello è stato chiesto di esibire i propri documenti di riconoscimento. In un primo momentoTuttavia, insospettiti da alcuni dettagli o nell'ambito di verifiche più approfondite, i Carabinieri hanno proceduto alla perquisizione del suo bagaglio a mano.

Proprio all'interno della borsa è spuntata la sorpresa: un secondo documento d'identità, sempre intestato a lui, ma recante un dato fondamentale completamente diverso, ossia la residenza a Barano d'Ischia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la falsificazione della residenza serviva a un preciso scopo economico: beneficiare della consistente riduzione tariffaria riservata ai residenti dell'isola sui biglietti dei traghetti. Dalle prime indagini è emerso che l'ex volto del programma Mediaset avrebbe utilizzato la tessera contraffatta già nei giorni precedenti alla partenza.

Maria De Filippi-foto Mediaset

Nello specifico, il 3 agosto avrebbe acquistato un titolo di viaggio usufruendo illegittimamente dello sconto riservato a chi vive stabilmente sul territorio ischitano. Di qui la contestazione non solo del possesso di atti falsi, ma anche del reato di truffa ai danni della società di navigazione. A rendere la vicenda ancora più singolare è stato il retroscena emerso durante le fasi del fermo. Secondo le indiscrezioni trapelate, l'uomo si sarebbe mostrato visibilmente sorpreso di non essere stato riconosciuto dalle forze dell'ordine, facendo espressamente leva sulla sua trascorsa esperienza televisiva nello studio di Maria De Filippi.

Rosario Ibello si era infatti fatto conoscere dal grande pubblico nell'edizionein cerca dell'anima gemella. L'argomento della notorietà, tuttavia, non ha trattenuto i militari dal proseguire con le procedure di rito, sfociate inevitabilmente nell'arresto dell'uomo. Nelle prossime ore si attende la convalida e gli eventuali sviluppi legali sulla richiesta di risarcimento avanzata dalla compagnia navale.