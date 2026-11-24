Pubblicazione: 24 novembre alle 13:14

Nuovi colpi di scena scuotono il Trono Over di Uomini e Donne, con un intreccio sentimentale che continua a far discutere i fan del dating show di Maria De Filippi. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni e dai retroscena emersi dopo le ultime registrazioni del programma di Canale 5, la storia tra Barbara De Santi e Giovanni sarebbe già arrivata al capolinea. A riaccendere i riflettori sulla vicenda è intervenuta sui social Rosanna Siino, con un messaggio che in molti hanno letto come una frecciatina diretta alla dama.

Negli ultimi appuntamenti televisivi, la frequentazione tra Barbara e Giovanni ha occupato gran parte del racconto in studio. Mentre la dama ha mostrato un coinvolgimento emotivo profondo, il cavaliere ha mantenuto un approccio più cauto, ribadendo di non provare un sentimento travolgente. A complicareper la vicinanza a Giovanni e per un episodio notturno legato a un messaggio a cui il cavaliere ha scelto di rispondere anche mentre era con Barbara.

Nonostante le tensioni e i dubbi emersi davanti alle telecamere, Barbara aveva deciso di concedere un'altra possibilità a Giovanni, tanto che i due avevano lasciato insieme lo studio per mettersi alla prova fuori dalla trasmissione. Tuttavia, stando alle ultime anticipazioni, il tentativo non ha avuto l'esito sperato: rientrati in studio, i due hanno ufficializzato la fine della conoscenza, con Giovanni che ha confermato di non essere innamorato della dama.

Subito dopo il rientro nel parterre del Trono Over, Rosanna Siino ha condiviso una storia su Instagram contenente una frase pungente, "Quando si dà troppo aria alla bocca, poi si rischia di prendere il palo in testa", che per tempismo e tono è stata subito collegata dai follower al recente epilogo tra Barbara e Giovanni. In passato Barbara aveva accusato la dama siciliana di intromettersi nelle conoscenze altrui, mentre l'interesse di Giovanni per Rosanna era già emerso come elemento di frizione nelle puntate precedenti.

Al momento, preferendo condividere contenuti più leggeri come immagini di fiori e pensieri motivazionali. Resta invece da capire se, chiusa la parentesi con Barbara, Giovanni deciderà di riavvicinarsi a Rosanna o se il confronto tra le due dame tornerà a infiammare le prossime puntate di Uomini e Donne su Canale 5.