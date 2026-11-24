Uomini e Donne, Barbara De Santi e Giovanni si lasciano, arriva la stoccata di Rosanna Siino
Rosanna Siino lancia una frase social dopo la rottura tra Barbara De Santi e Giovanni a Uomini e Donne: ecco cosa emerge dalle anticipazioni del Trono Over.
Nuovi colpi di scena scuotono il Trono Over di Uomini e Donne, con un intreccio sentimentale che continua a far discutere i fan del dating show di Maria De Filippi. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni e dai retroscena emersi dopo le ultime registrazioni del programma di Canale 5, la storia tra Barbara De Santi e Giovanni sarebbe già arrivata al capolinea. A riaccendere i riflettori sulla vicenda è intervenuta sui social Rosanna Siino, con un messaggio che in molti hanno letto come una frecciatina diretta alla dama.
Nonostante le tensioni e i dubbi emersi davanti alle telecamere, Barbara aveva deciso di concedere un'altra possibilità a Giovanni, tanto che i due avevano lasciato insieme lo studio per mettersi alla prova fuori dalla trasmissione. Tuttavia, stando alle ultime anticipazioni, il tentativo non ha avuto l'esito sperato: rientrati in studio, i due hanno ufficializzato la fine della conoscenza, con Giovanni che ha confermato di non essere innamorato della dama.
Subito dopo il rientro nel parterre del Trono Over, Rosanna Siino ha condiviso una storia su Instagram contenente una frase pungente, "Quando si dà troppo aria alla bocca, poi si rischia di prendere il palo in testa", che per tempismo e tono è stata subito collegata dai follower al recente epilogo tra Barbara e Giovanni. In passato Barbara aveva accusato la dama siciliana di intromettersi nelle conoscenze altrui, mentre l'interesse di Giovanni per Rosanna era già emerso come elemento di frizione nelle puntate precedenti.