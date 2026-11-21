Pubblicazione: 21 novembre alle 11:39

Arrivato nel parterre di Uomini e Donne da poche settimane, Giovanni si è imposto in fretta come uno dei volti più discussi del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il cavaliere salentino ha attirato l'attenzione sin dal debutto per un atteggiamento disinvolto e per la sua ironia sul fascino personale, arrivando a scherzare sulla propria capacità di colpire nel segno con una battuta divenuta subito celebre in studio: "Nessuna può resistermi".

Nei suoi primi mesi nel programma, il percorso di Giovanni è stato segnato da conoscenze rapide, baci ed entusiasmi iniziali che non sempre hanno portato a un legame profondo e duraturo. Tra le dame con cui ha avuto avvicinamenti eProprio con Michela il rapporto si era protratto più a lungo, prima della decisione del cavaliere di interromperlo. Sul fronte personale, Giovanni mantiene un certo riserbo. Dalle informazioni emerse nel corso delle puntate si sa che ha un'età compresa tra i 50 e i 60 anni, è separato dopo un lungo matrimonio ed è padre di due figlie ormai grandi.

Il cavaliere ha raccontato che le sue ragazze guardavano con iniziale scetticismo la scelta di partecipare a Uomini e Donne, ma che il suo obiettivo è anche quello di dimostrare loro la bontà del percorso intrapreso. A spingerlo verso l'esperienza televisiva è stata la ricerca di un sentimento importante, ispirato anche dalla storia di Tiziana e Mauro. Negli ultimi appuntamenti, l'attenzione del pubblico si è concentrata sul rapporto tra Giovanni e Barbara De Santi, storica protagonista del Trono Over apparsa fortemente coinvolta dalla simpatia e dal carisma del cavaliere.

Nonostante un'intesa che ha fatto sognare i fan, la conoscenza ha presto mostrato crepe: dopo circa due settimane di frequentazione, Giovanni ha rivolto attenzioni anche a Rosanna, riaccendendo dubbi sulla sua reale volontà di impegnarsi in esclusiva. Le anticipazioni relative alle registrazioni di fine novembre raccontano di un clima teso in studio, tra confronti accesi e alti e bassi continui.

Stanca delle esitazioni e della doppia pista,: lasciare il programma insieme oppure chiudere i conti una volta per tutte. Una scadenza ravvicinata che mette il cavaliere salentino davanti a un bivio decisivo, destinato a segnare le prossime puntate di Uomini e Donne.