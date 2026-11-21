Uomini e Donne, chi è il cavaliere Giovanni: età, vita privata, Barbara De Santi e il bivio in studio
Chi è Giovanni, il cavaliere salentino di Uomini e Donne che ha stregato Barbara De Santi: età, vita privata, ex frequentazioni e l'ultimatum di quattro giorni.
Arrivato nel parterre di Uomini e Donne da poche settimane, Giovanni si è imposto in fretta come uno dei volti più discussi del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il cavaliere salentino ha attirato l'attenzione sin dal debutto per un atteggiamento disinvolto e per la sua ironia sul fascino personale, arrivando a scherzare sulla propria capacità di colpire nel segno con una battuta divenuta subito celebre in studio: "Nessuna può resistermi".
Il cavaliere ha raccontato che le sue ragazze guardavano con iniziale scetticismo la scelta di partecipare a Uomini e Donne, ma che il suo obiettivo è anche quello di dimostrare loro la bontà del percorso intrapreso. A spingerlo verso l'esperienza televisiva è stata la ricerca di un sentimento importante, ispirato anche dalla storia di Tiziana e Mauro. Negli ultimi appuntamenti, l'attenzione del pubblico si è concentrata sul rapporto tra Giovanni e Barbara De Santi, storica protagonista del Trono Over apparsa fortemente coinvolta dalla simpatia e dal carisma del cavaliere.
Nonostante un'intesa che ha fatto sognare i fan, la conoscenza ha presto mostrato crepe: dopo circa due settimane di frequentazione, Giovanni ha rivolto attenzioni anche a Rosanna, riaccendendo dubbi sulla sua reale volontà di impegnarsi in esclusiva. Le anticipazioni relative alle registrazioni di fine novembre raccontano di un clima teso in studio, tra confronti accesi e alti e bassi continui.