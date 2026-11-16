Uomini e Donne, chi è Liat Cohen? Il passato con Graziano Amato, il matrimonio e il ritorno in TV
Chi è Liat Cohen del trono over di Uomini e Donne: dal passato con Graziano Amato e il matrimonio finito alla nuova conoscenza con Fabio.
Il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi continua a regalare grandi colpi di scena, soprattutto grazie alle dinamiche del Trono Over. Tra i ritorni più inaspettati e discussi di questa stagione televisiva c'è senza dubbio quello di Liat Cohen, una dama che non è affatto passata inosservata agli occhi dei telespettatori più affezionati e attenti del programma. Ma cosa sappiamo esattamente sul suo conto, sulla sua vita privata e sul suo percorso televisivo?
Un'esperienza che la dama ha recentemente rievocato anche con un pizzico di ironia all'interno dello studio, pur non nascondendo la delusione e l'amarezza vissute per la fine del legame coniugale. Nel corso del suo precedente percorso televisivo, inoltre, il suo nome era stato fortemente legato anche a un altro celebre e discusso cavaliere del parterre di quegli anni: Graziano Amato. Molto riservata per quanto riguarda la sfera professionale e anagrafica, al momento non circolano informazioni confermate riguardo alla sua esatta età o al lavoro che svolge nella vita di tutti i giorni, Liat ama comunque mantenere un contatto diretto con i fan attraverso i social media.
La dama gestisce infatti il profilo Instagram ufficiale @cohenpubblico, uno spazio virtuale in cui condivide scatti e momenti tratti dalla sua quotidianità. Oggi Liat Cohen è tornata nel parterre femminile del dating show con la voglia di rimettersi in gioco e trovare nuovamente l'amore. Nelle ultime puntate, l'attenzione del pubblico si è concentrata sulla sua neonata frequentazione con Fabio.