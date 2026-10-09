Uomini e Donne, doppio rifiuto per Donato: Rosanna lo attacca e Margherita gli dice no

Pubblicazione: 09 ottobre alle 15:23

Nuovo confronto acceso a Uomini e Donne. Nella puntata di venerdì 9 ottobre 2026, il Trono Over regala un momento di forte tensione con protagonisti Rosanna e Donato. La dama non nasconde la propria delusione nei confronti del cavaliere e, durante il confronto al centro dello studio, mette in chiaro di non essere disposta ad accettare comportamenti che considera irrispettosi. Una discussione che porta la loro frequentazione verso una conclusione definitiva.

A rendere particolarmente significativo il momento sono le parole pronunciate da Rosanna, che rivendica con decisione il proprio valore e la volontà di vivereIl rapporto con Donato, iniziato tra le nuove conoscenze del parterre, si interrompe così dopo incomprensioni e aspettative evidentemente diverse. La vicenda arriva al centro dello studio quando Maria De Filippi invita Donato a confrontarsi con le due dame che sta frequentando, Rosanna e Margherita.

Quest'ultima, inizialmente, preferisce ascoltare senza intervenire, mentre Rosanna esprime apertamente il proprio malcontento. La signora si sente presa in giro dall'atteggiamento del cavaliere e non risparmia le critiche. Il suo sfogo è netto: "In 81 anni, non mi ha mai preso in giro nessuno". Una frase che riassume la sua posizione e il desiderio di non tollerare ambiguità in una conoscenza che dovrebbe essere fondata sul rispetto reciproco.

Rosanna sottolinea anche di non essere abituata a prendere in giro gli altri e di aspettarsi lo stesso comportamento dagli uomini con cui decide di mettersi in gioco. La sua reazione mostra tutta la delusione accumulata e lascia intendere che non ci siano più le condizioni per proseguire la frequentazione. Il confronto produce conseguenze immediate. Di fronte alle contestazioni della dama, Donato decide di interrompere la conoscenza con Rosanna. Il cavaliere sembra quindi intenzionato a proseguire il percorso con Margherita, ma anche questa possibilità si rivela più complicata del previsto.

La signora, infatti, non accoglie positivamente la richiesta di continuare a frequentarsi. Dopo essere stata messa momentaneamente da parte,, dichiarando di non essere più interessata a conoscerlo. Per Donato si tratta quindi di un doppio stop: prima la rottura con Rosanna, poi il rifiuto di Margherita. Una situazione che conferma quanto possano diventare delicate le dinamiche sentimentali all'interno del parterre del Trono Over.

Rosanna è tra le nuove protagoniste del parterre femminile di Uomini e Donne. Con i suoi capelli ricci e rossi e un carattere energico, si è fatta notare per la determinazione con cui affronta la ricerca dell'amore. La sua esperienza nel programma di Maria De Filippi è cominciata proprio con Donato, ma la conoscenza non ha avuto l'esito sperato. Tuttavia dama sembra avere le idee chiare: mettersi in gioco sentimentalmente non significa accettare situazioni in cui non si sente rispettata.

La puntata del 9 ottobre 2026 segna dunque un passaggio importante per entrambi. Mentre Rosanna sceglie di non andare avanti, Donato deve fare i conti con il rifiuto anche di Margherita. Resta da vedere se, nelle prossime puntate, i tre protagonisti riusciranno a voltare pagina e a trovare nuove occasioni sentimentali all'interno del dating show di Canale 5.