Uomini e Donne, è già finita tra Elisabetta e Sebastiano? Ora li aspetterebbe un confronto in studio

Pubblicazione: 03 settembre alle 09:30

Sembravano aver trovato finalmente un equilibrio lontano dalle telecamere, ma la storia tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa sarebbe già arrivata al capolinea. E adesso i due protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e Donne potrebbero tornare esattamente nel luogo in cui tutto era cominciato: secondo le ultime indiscrezioni, per loro sarebbe infatti previsto un confronto nello studio di Maria De Filippi, durante il quale potrebbero finalmente spiegare cosa ha provocato una rottura arrivata dopo appena pochi mesi insieme. Al momento è bene usare ancora il condizionale.

hanno annunciato pubblicamente e in maniera esplicita la fine della loro relazione, anche se gli indizi accumulati nelle ultime settimane sembrano andare tutti nella stessa direzione. Soprattutto,non è stato ancora confermato ufficialmente da Mediaset. Ma le indiscrezioni. Secondosi sarebbero lasciati definitivamente e sarebbero pronti a ritrovarsi davanti alle telecamere per un faccia a faccia.

Lorenzo Pugnaloni ha inoltre indicato giovedì 3 settembre come data della prossima registrazione del dating show, proprio quella nella quale potrebbe andare in scena l'atteso confronto. Sarebbe un ritorno particolarmente interessante considerando il modo in cui la loro storia era cominciata. Sebastiano ed Elisabetta erano stati tra i protagonisti più discussi del Trono Over nella scorsa stagione, costruendo un rapporto fatto di avvicinamenti, incomprensioni e continui cambi di direzione. Quando sembrava ormai che tra loro non ci fosse più spazio per una relazione, era arrivato il colpo di scena. Sebastiano aveva infatti deciso di lasciare Uomini e Donne insieme a Simona Cannata.

Maria De Filippo a Uomini e Donne, fonte: YouTube

Una scelta che sembrava aver definitivamente chiuso qualsiasi possibilità con Elisabetta. Meno di 48 ore dopo, però, il cavaliere siciliano aveva cambiato completamente idea: aveva interrotto la conoscenza con Simona ed era partito alla volta dell'Isola d'Elba per raggiungere Elisabetta. Il successivo ritorno della coppia nello studio di Maria De Filippi aveva inevitabilmente acceso la discussione. Tina Cipollari e Gianni Sperti avevano espresso apertamente i propri dubbi sulla dinamica, arrivando a ipotizzare che dietro quel clamoroso dietrofront potesse esserci qualcosa di già concordato tra i due.

avevano respinto le accuse e difeso la sincerità della loro scelta. Sebastiano aveva poi raccontato di essersi accorto quasi immediatamente di aver commesso un errore. A suo dire,rappresentava la scelta più semplice dal punto di vista razionale: viveva vicino a lui e sembrava esserci una maggiore compatibilità pratica. Ma i sentimenti lo avrebbero portato nella direzione opposta. Parlando poche settimane fa della decisione di tornare daaveva spiegato che “il cuore ha dettato legge”, arrivando a definire la precedente scelta una delle più grandi sciocchezze della propria vita.

E alla domanda sui sentimenti per Elisabetta non si era nascosto: pensava di essere innamorato e sosteneva di stare investendo “anima e corpo” nella relazione. Parole che, rilette oggi, rendono ancora più sorprendente quello che sarebbe accaduto successivamente. Per tutta la prima parte dell'estate, infatti, Elisabetta e Sebastiano avevano continuato a mostrarsi insieme sui social tra giornate all'Isola d'Elba, aperitivi, cene e momenti trascorsi con amici. A giugno i due avevano anche concesso un'intervista nella quale avevano provato a mettere definitivamente a tacere le accuse sulla loro relazione, difendendo ancora una volta la propria storia dalle critiche ricevute dopo Uomini e Donne.

Poi qualcosa sarebbe cambiato. I contenuti di coppia sono progressivamente scomparsi dai loro profili social e Sebastiano, che aveva trascorso molto tempo all'Isola d'Elba dove Elisabetta vive e lavora, è tornato in Sicilia. Nessuno dei due ha spiegato pubblicamente cosa sia successo, alimentando inevitabilmente le voci su una separazione. A rendere la situazione ancora più interessante è arrivata anche una segnalazione su Elisabetta. L'ex dama sarebbe stata vista a Marina di Campo in compagnia di un altro uomo, con il quale ci sarebbe stato anche un bacio. Si tratta, è importante precisarlo, di una segnalazione riportata sui social e non di una relazione confermata direttamente da Elisabetta.

Non sappiamo quindi se la donna abbia realmente già iniziato una nuova storia dopo Sebastiano. Ed è proprio per questo che l'eventuale ritorno a Uomini e Donne potrebbe finalmente mettere ordine nelle indiscrezioni delle ultime settimane. Al momento non sappiamo quale sia stato il motivo della presunta rottura.o altre cause specifiche e qualsiasi ricostruzione in questo senso rimane soltanto un'ipotesi. Se il confronto anticipato dovesse realmente essere registrato, saranno. Peraltro, la nuova stagione di Uomini e Donne ha già iniziato a prendere forma. Le registrazioni, mentre la messa in onda delle nuove puntate su

Il programma sta quindi preparando i nuovi percorsi del Trono Classico e del Trono Over, ma il possibile ritorno di due protagonisti della scorsa edizione potrebbe diventare uno dei primi grandi momenti della stagione. Per Elisabetta e Sebastiano sarebbe inoltre una sorta di chiusura del cerchio. La loro relazione era nata sotto gli occhi delle telecamere, sembrava essersi conclusa quando lui aveva scelto di uscire con un'altra donna ed era invece ripartita con un improvviso viaggio verso l'Isola d'Elba. Dopo mesi trascorsi a difendere la loro storia da chi pensava che fosse tutto costruito, adesso i due sarebbero nuovamente separati. Resta soltanto da capire perché.

Se le indiscrezioni sulla registrazione del 3 settembre saranno confermate, questa volta Elisabetta e Sebastiano potrebbero trovarsi di nuovo al centro dello studio di Uomini e Donne non per annunciare un altro ritorno di fiamma, ma per raccontare come sia finita davvero una delle relazioni più tormentate dell'ultima stagione.