Uomini e Donne, ex corteggiatrici smascherano Giovanni Grazioso dopo l’addio: il retroscena sull’ex

Pubblicazione: 13 novembre alle 12:46

L’uscita di scena di Giovanni Grazioso dal trono di Uomini e Donne continua ad alimentare dibattiti e retroscena lontano dalle telecamere di Canale 5. A rompere il silenzio, fornendo una ricostruzione tutt’altro che tenera dell’esperienza vissuta nel dating show di Maria De Filippi, sono state due protagoniste che hanno avuto modo di frequentarlo direttamente in studio: Clarissa Rotelli e Ketrin.

Ospiti di Lorenzo Pugnaloni nel format CasaLollo, le due ex corteggiatrici hanno analizzato senza filtri il percorso dell’ormai ex tronista, sollevando pesanti interrogativi sulla reale sincerità delle sue intenzioni e riportando al centro dell’attenzione il nome della sua storica ex fidanzata,. Ad adottare i toni più duri è stata senza dubbionon sarebbe stata affatto un fulmine a ciel sereno né tantomeno una scelta spontanea.

L'ex corteggiatrice ha infatti ipotizzato che dietro il ritiro ci fosse una precisa indicazione ricevuta dall'esterno a causa dello scarso riscontro ottenuto fino a quel momento: "Secondo me gliel'hanno detto: abbandona, stai andando male". Oltre a mettere in dubbio le dinamiche dell’addio, Clarissa ha puntato il dito contro l’atteggiamento sentimentale di Giovanni, sostenendo che il ragazzo non avesse ancora chiuso i conti con il proprio passato. A pesare su ogni esterna e su ogni conoscenza in studio sarebbe stata proprio la figura di Sabrina Soussi, diventata un termine di paragone costante e ingombrante: "Lui qualsiasi ragazza entrasse in studio la paragonava a Sabrina".

Prima di congedarsi dall'intervista, la Rotelli ha inoltre svelato un dettaglio sul suo futuro televisivo, confessando di aver sostenuto i provini con l'obiettivo iniziale di sedere sulla poltrona rossa e di essere pronta a rimettersi in gioco per conquistare il trono. Sulla stessa linea interpretativa si è espressa anche Ketrin, che ha confermato la sensazione di trovarsi di fronte a un uomo emotivamente bloccato. A suo giudizio, l'abbandono di Uomini e Donne ha rappresentato l'epilogo più onesto possibile, soprattutto per evitare di illudere ulteriormente le ragazze scese per corteggiarlo.

Entrando nel merito del legame mai del tutto reciso con l’ex compagna, Ketrin non ha usato giri di parole: "Per quanto riguarda Sabrina, secondo me,. Più cauta, invece, sulla possibilità che tra i due possa esserci un vero e proprio ritorno di fiamma nel breve periodo. Pur riconoscendo che un affetto profondo sia naturale dopo una relazione durata molti anni, l'ex corteggiatrice ha preferito non sbilanciarsi sui sentimenti attuali della coppia, limitandosi ad augurare a entrambi di trovare la propria serenità.

Le dichiarazioni rilasciate dalle due ragazze aggiungono così un nuovo tassello alle polemiche post-trono, lasciando intendere che la parentesi televisiva di Giovanni Grazioso sia destinata a far discutere ancora a lungo il pubblico del programma.