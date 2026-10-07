Uomini e Donne, Francesca Polizzi racconta cosa succede dietro le quinte: “La redazione può indirizzarti”

Pubblicazione: 07 ottobre alle 13:13

Francesca Polizzi torna a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne e lo fa con alcune dichiarazioni destinate a far discutere. L’ex corteggiatrice di Gianmarco Steri ha raccontato alcuni aspetti del suo percorso nel dating show, soffermandosi in particolare sul rapporto con la redazione e sulle dinamiche che si sviluppano durante le registrazioni. Uno dei passaggi più interessanti riguarda proprio il ruolo della redazione.

L'ex corteggiatrice ha spiegato che, nel corso della sua esperienza televisiva, si è resa conto di come gli autori possano aiutare i protagonisti a mostrare determinati aspetti del proprio carattere. “, ha raccontato l’ex corteggiatrice, chiarendo però di non aver vissuto questa dinamica come una costrizione.

Ha poi sottolineato di aver sempre avuto la possibilità di esprimere liberamente le proprie opinioni e di comportarsi secondo il proprio carattere. Un aspetto che, a suo dire, le ha permesso di vivere il percorso con maggiore naturalezza. Ma l’esperienza a Uomini e Donne non avrebbe rappresentato soltanto un'occasione televisiva. Francesca ha ammesso che il programma le avrebbe permesso di affrontare anche alcune insicurezze personali e di sbloccarsi sotto diversi punti di vista.

“Mi ha permesso di sbloccarmi”, ha dichiarato, raccontando con il senno di poi quanto quella parentesi abbia avuto un peso nella sua crescita personale. Al centro del suo percorso c'è stata anche la conoscenza con Gianmarco Steri. Tra i due era nata una frequentazione che, almeno inizialmente, aveva suscitato interesse e curiosità. Con il tempo, però, Francesca ha riconosciuto le profonde differenze tra loro. “Siamo incompatibili”, ha ammesso parlando del rapporto con l'ex tronista.

OggiAnche le vicende sentimentali successive di Gianmarco non sembrano aver lasciato spazio a particolari rancori. Per l'ex corteggiatrice, dunque, Uomini e Donne resta soprattutto un'esperienza che le ha consentito di mettersi alla prova, conoscersi meglio e lasciarsi alle spalle alcune difficoltà.