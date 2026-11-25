Pubblicazione: 25 novembre alle 16:04

Nuovo scossone nel Trono Classico di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi: il tronista Giacomo Vacalebre è finito al centro delle polemiche dopo aver deciso di chiudere la conoscenza con Martina Calabrò, ex corteggiatrice già vista in precedenza accanto a Ciro Solimeno. La decisione è stata comunicata davanti alle telecamere di Witty, ma sono stati soprattutto i modi con cui il percorso è stato interrotto a scatenare la reazione dei fan.

Dopo le ultime puntate andate in onda, Giacomo Vacalebre ha scelto di fare un passo indietro rispetto alla frequentazione condella piattaforma streaming Witty per comunicare l'eliminazione. Una scelta netta, arrivata a breve distanza dall'inizio della loro conoscenza in studio. Martina era tornata nel programma di Canale 5 per rispondere proprio all'invito del tronista, che aveva spiegato di aver notato in lei genuinità e cuore, pur non avendo seguito per intero il suo percorso precedente.

Dal canto suo, la corteggiatrice aveva accettato con entusiasmo l'opportunità di mettersi in gioco e cercare un sentimento autentico, chiarendo di non essere impegnata e di voler dare una possibilità al confronto nonostante il tronista non rientrasse nel suo prototipo ideale. Proprio l'esito rapido della frequentazione e il modo in cui Giacomo ha liquidato la corteggiatrice hanno acceso il dibattito tra gli spettatori.

"Ci siamo visti due esterne, l’ultima sono venuto io nel camerino da te perché dovevo togliermi dei dubbi, nonostante ci fosse una persona che stesse male per quello che ha visto in puntata. Mi sono tolto i dubbi, ho capito che non ti piaccio e non siamo compatibili insieme. Come ti ho fatto venire, ho deciso di eliminarti. Non mi interessa quello che mi devi dire adesso, fa lo stesso… Io voglio concentrarmi su due persone che mi piacciono davvero tanto, non mi interessa ascolta quello che vuoi dire”.

Sui social e tra i sostenitori del programma in molti non hanno nascosto il proprio disappunto, giudicando brusca la chiusura del rapporto e ritenendo che la ragazza non abbia avuto modo di sviluppare davvero la conoscenza. Nel frattempo, il percorso del tronista continua a far discutere su più fronti,che tengono alta l'attenzione del pubblico quotidiano di Uomini e Donne.

L'eliminazione di Martina Calabrò segna così un altro passaggio controverso di questa stagione del Trono Classico, confermando quanto ogni mossa dei protagonisti sia sotto la lente d'ingrandimento dei fan.