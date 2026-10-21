Uomini e Donne, Giorgia Angeloni mette in pausa il trono: il dramma familiare dietro la sua assenza

Pubblicazione: 21 ottobre alle 12:14

Il percorso di Giorgia Angeloni a Uomini e Donne potrebbe subire una battuta d'arresto proprio in un momento delicato della nuova stagione. La tronista romana, 25 anni, avrebbe deciso di mettere temporaneamente in pausa la sua esperienza nel dating show di Canale 5 per stare accanto al padre, le cui condizioni di salute sarebbero peggiorate. Una situazione personale difficile, che riporterebbe al centro dell'attenzione il legame speciale tra la giovane e il genitore, di cui aveva già parlato durante la presentazione televisiva.

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, Giorgia Angeloni sarebbe assente dalle registrazioni di Uomini e Donne per affrontare una fase particolarmente delicata della sua vita familiare. Alla base della presunta decisioneda anni affetto dal morbo di Parkinson. La scelta di allontanarsi temporaneamente dal programma condotto da Maria De Filippi non sarebbe quindi legata alle conoscenze avviate in studio o ai rapporti con i corteggiatori.

Al contrario, la priorità sarebbe quella di dedicare tempo ed energie alla famiglia. Al momento non sono disponibili conferme ufficiali definitive sulla durata della pausa né indicazioni certe su un eventuale ritorno della tronista. Resta dunque da capire se si tratti di un'interruzione momentanea del percorso televisivo oppure di una decisione destinata a cambiare il suo futuro nel programma. Fin dal suo ingresso a Uomini e Donne, alla fine di agosto 2026, Giorgia aveva scelto di raccontarsi senza nascondere le difficoltà affrontate nella vita privata.

Laureata in psicologia e originaria di Roma, la giovane aveva spiegato che il padre aveva ricevuto la diagnosi di Parkinson intorno ai cinquant'anni. La malattia ha avuto un impatto importante sugli equilibri familiari e sulla crescita della tronista. Nel suo racconto, Giorgia aveva descritto il desiderio di essere presente nella vita del genitore, cercando di regalargli momenti di serenità anche attraverso gesti semplici, come una passeggiata o un gelato insieme.

Tra i ricordi condivisi c'erano anche momenti di quotidianità dell'infanzia, come le serate trascorse accanto al padre sul divano. Episodi che restituiscono l'immagine di un rapporto profondo, rimasto centrale nonostante le difficoltà legate alla malattia. Durante la presentazione a, indipendente e capace di offrirle sicurezza. Un desiderio legato anche alle esperienze personali che l'hanno portata a confrontarsi presto con responsabilità importanti.

Il pubblico aveva così conosciuto una tronista determinata, ma anche una giovane segnata da una storia familiare complessa. La sua esperienza nel programma di Canale 5 si era sviluppata tra prime conoscenze, appuntamenti e confronti con i corteggiatori. L'eventuale sospensione del trono apre ora diversi interrogativi sul prosieguo della stagione. Per il momento, tuttavia, non è possibile stabilire quando Giorgia potrà tornare in studio o se riprenderà regolarmente il suo percorso.

In attesa di ulteriori aggiornamenti da parte della diretta interessata o della redazione, l'attenzione resta concentrata sulla situazione familiare della tronista. Una vicenda che ricorda come, al di là delle dinamiche televisive e della ricerca dell'amore, possano esserci momenti in cui la vita privata richiede inevitabilmente la massima attenzione.