Uomini e Donne, Giovanni Grazioso perde le staffe: lo scontro social furioso per il gossip sull'ex

Pubblicazione: 16 novembre alle 15:02

Il mondo del gossip legato al piccolo schermo e ai dating show più amati d'Italia torna a infiammarsi improvvisamente. Al centro della bufera mediatica ci sono l'ex volto televisivo Giovanni Grazioso e la celebre esperta di cronaca rosa Deianira Marzano. La miccia che ha fatto esplodere la polemica è un presunto e chiacchieratissimo ritorno di fiamma tra Giovanni e la sua ex fidanzata, Sabrina Soussi, un legame che aveva già conquistato il pubblico durante il loro percorso condiviso all'interno di Temptation Island e che continua a far discutere i fan più accaniti.

Tutto ha avuto inizio quando sui canali social è trapelata una segnalazione inedita: Grazioso sarebbe stato visto nei corridoi di un ospedale per fare visita a Sabrina, attualmente ricoverata. Una notizia che in pochissimi minuti ha fatto il giro del web, scatenando il toto-ritorno tra gli utenti e alimentando. Tuttavia, questa indiscrezione ha fatto letteralmente perdere le staffe a Giovanni, che ha risposto a gamba tesa con un attacco frontale e durissimo nei confronti della Marzano.

L'ex protagonista di Uomini e Donne ha smentito categoricamente la notizia, definendola una fake news totalmente infondata e puntando il dito contro chi diffonderebbe notizie false pur di ottenere visibilità e interazioni online. La replica di Deianira Marzano non si è fatta attendere ed è arrivata con lo stile diretto che la contraddistingue. L'opinionista ha pubblicato gli screenshot dei messaggi ricevuti, commentando senza mezzi termini l'atteggiamento aggressivo e carico di rabbia di Giovanni, e aggiungendo di essere felice di non vederlo più in televisione.

Lo scontro si è rapidamente trasformato in una vera e propria faida virtuale, con repliche al vetriolo che hanno varcato i confini del botta e risposta civile, coinvolgendo persino i familiari e alzando ulteriormente la temperatura della polemica digitale. Ma perché i riflettori sono tornati così improvvisamente su di loro? La curiosità del pubblico non si era mai sopita del tutto. Nelle scorse settimane, infatti, Sabrina Soussi era stata ospite nel salotto televisivo di Verissimo, dove aveva confessato apertamente di provare ancora un immenso affetto per Giovanni, pur mantenendo un profilo di grande cautela sull'eventualità di riprovarci.

A rincarare la dose c'erano state anche alcune difese pubbliche della ragazza sui social, schieratasi apertamente in favore di Grazioso durante le polemiche nate intorno alle sue frequentazioni televisive. Indizi e dichiarazioni che, uniti alla recente segnalazione ospedaliera, avevano inevitabilmente. Mentre i fan continuano a dividersi tra chi spera in un riavvicinamento e chi condanna i toni della lite, questa vicenda conferma quanto il mondo dei social e dei programmi TV sia un vulcano sempre pronto a eruttare al primo accenno di gossip.