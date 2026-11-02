Uomini e Donne, l'esterna tra Giovanni e Lyenda finisce male: la frase di lui fa insorgere i social

Pubblicazione: 02 novembre alle 16:18

L’atmosfera nello studio di Uomini e Donne continua a farsi rovente, e questa volta al centro dell’attenzione c'è l’esterna tra Giovanni Grazioso e la corteggiatrice Lyenda. Un’uscita che avrebbe dovuto gettare le basi per una conoscenza romantica e approfondita, ma che in pochissimo tempo si è trasformata nel pretesto per una bufera mediatica. A far discutere non sono state le dichiarazioni d'interesse o le alchimie di sguardi, bensì un commento del tutto inatteso pronunciato senza troppi filtri dal cavaliere durante il loro appuntamento.

Durante l'uscita, dopo i primi scambi di circostanza legati alla reciproca attrazione e alla conoscenza personale, Giovanni si è lasciatodecisamente diretta sul alcuni luoghi comuni del Brasile, paese d'origine della corteggiatrice. Se in un primo momento la situazione sembrava gestita con un sorriso dentro la dinamica dell'esterna, in seguito ha dato vita ad una serie di commenti social critici nei confronti dell'ex volto di Temptation Island.

Com'era prevedibile, il popolo del web non ha perso tempo e sui principali social network — in particolare su X (ex Twitter) e Instagram — l'hashtag ufficiale della trasmissione è schizzato tra le tendenze. I commenti degli utenti si sono divisi nettamente in due schieramenti Da un lato, una fetta consistente del pubblico ha duramente criticato l'atteggiamento del cavaliere: "Un'uscita davvero fuori luogo. Si può fare un complimento a una donna senza scivolare nell'ineleganza più totale al primo appuntamento" scrive un'utente su X. "Giovanni ha dimostrato poca maturità. Lyenda meritava un approccio decisamente diverso e più rispettoso" fa eco un altro commento molto condiviso su Instagram.

Dall'altro lato, non sono mancati i sostenitori di Giovanni o quanti hanno minimizzato l'accaduto considerandolo un'esagerazione mediatica:"Alla fine è stato solo spontaneo e ironico, stiamo davvero drammatizzando per un complimento al fisico?" sottolinea un fan del programma. "A me sembra solo attrazione fisica dichiarata senza ipocrisie. Almeno è stato onesto fin da subito!" si legge in un altro post virale.

L'episodio ha indubbiamente lasciato un segno nel percorso di Giovanni e Lyenda all'interno del dating show di Canale 5. Se da un lato l’interesse fisico appare evidente, dall'altro laper scoprire se ci sia spazio per una storia seria. I prossimi appuntamenti in studio chiariranno se questo controverso episodio rimarrà un semplice scivolone o se segnerà la fine prematura della loro conoscenza.