Uomini e Donne, l'esterna tra Giovanni e Lyenda finisce male: la frase di lui fa insorgere i social
Atmosfera rovente a Uomini e Donne dopo l'ultima esterna: un commento inatteso scatena la bufera in studio e sui social. Ecco cosa è successo.
L’atmosfera nello studio di Uomini e Donne continua a farsi rovente, e questa volta al centro dell’attenzione c'è l’esterna tra Giovanni Grazioso e la corteggiatrice Lyenda. Un’uscita che avrebbe dovuto gettare le basi per una conoscenza romantica e approfondita, ma che in pochissimo tempo si è trasformata nel pretesto per una bufera mediatica. A far discutere non sono state le dichiarazioni d'interesse o le alchimie di sguardi, bensì un commento del tutto inatteso pronunciato senza troppi filtri dal cavaliere durante il loro appuntamento.
Com'era prevedibile, il popolo del web non ha perso tempo e sui principali social network — in particolare su X (ex Twitter) e Instagram — l'hashtag ufficiale della trasmissione è schizzato tra le tendenze. I commenti degli utenti si sono divisi nettamente in due schieramenti Da un lato, una fetta consistente del pubblico ha duramente criticato l'atteggiamento del cavaliere: "Un'uscita davvero fuori luogo. Si può fare un complimento a una donna senza scivolare nell'ineleganza più totale al primo appuntamento" scrive un'utente su X. "Giovanni ha dimostrato poca maturità. Lyenda meritava un approccio decisamente diverso e più rispettoso" fa eco un altro commento molto condiviso su Instagram.
Dall'altro lato, non sono mancati i sostenitori di Giovanni o quanti hanno minimizzato l'accaduto considerandolo un'esagerazione mediatica:"Alla fine è stato solo spontaneo e ironico, stiamo davvero drammatizzando per un complimento al fisico?" sottolinea un fan del programma. "A me sembra solo attrazione fisica dichiarata senza ipocrisie. Almeno è stato onesto fin da subito!" si legge in un altro post virale.