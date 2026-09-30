Uomini e Donne: Lory Ferrari, ex volto di Temptation Island, abbandona il trono di Giorgia: cosa è successo

Pubblicazione: 30 settembre alle 11:28

Il trono classico di Uomini e Donne continua a regalare colpi di scena inattesi. Durante una delle ultime registrazioni del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, il pubblico ha assistito a un addio che ha spiazzato tutti i presenti in studio. Protagonista della vicenda è Lory Ferrari, volto noto al pubblico televisivo per la sua recente ed energica partecipazione a Temptation Island, che ha deciso di abbandonare definitivamente il percorso per la cortesia di Giorgia Angeloni.

La rottura non è arrivata all'improvviso, ma è il frutto di tensioni accumulate nelle ultime settimane. Al centro del confronto ci sono state le fortiLa tronista ha infatti contestato a Lory un cambiamento drastico di atteggiamento: se nelle prime battute il corteggiatore aveva dimostrato un grandissimo interesse e una forte intraprendenza, con il passare del tempo si sarebbe progressivamente chiuso in sé stesso.

“Le prime due puntate tu hai dimostrato tanto interesse, invece adesso ti sei spento completamente”, ha tuonato la tronista, sottolineando come la mancanza di spontaneità stesse minando la fiducia alla base della conoscenza. Di fronte a queste premesse, Giorgia aveva inizialmente deciso di eliminarlo, ritenendo ormai esaurito il coinvolgimento emotivo. La situazione sembrava sul punto di sbloccarsi grazie all'intervento risolutivo di Maria De Filippi.

La conduttrice, cogliendo forse sfumature diverse nel comportamento del corteggiatore, ha provato a fare da mediatrice, invitando Giorgia a riconsiderare la posizione e a non chiudere bruscamente la porta. Proprio quando il clima in studio sembrava potersi distendere, è stato lo stesso Lory a spiazzare tutti, interrompendo il confronto con parole inequivocabili: "No, io vado via, non me la sento". Nonostante i ripetuti tentativi di persuasione da parte degli opinionisti e della stessa padrona di casa, il corteggiatore non ha voluto fare marcia indietro.

Alle richieste di spiegazioni sul suo disagio, Lory ha motivato l'abbandono parlando di una forte pressione e di una difficoltà oggettiva a vivere il sentimento. Una giustificazione che, tuttavia, ha trovato la pronta replica di Maria De Filippi, la quale ha fatto notare come le telecamere fossero onnipresenti anche nella sua precedente avventura nel celebre docu-reality dei sentimenti: "Ma a Temptation Island non c'erano le telecamere? Non è questo il motivo!".

Nonostante la frecciata della conduttrice, Lory è rimasto fermo sulla sua decisione, salutando lo studio e mettendo così la parola fine alla sua breve ma intensa esperienza alla corte di Giorgia Angeloni. Resta ora da capire come la tronista deciderà di ripartire e se ci saranno ulteriori risvolti nelle prossime puntate del programma pomeridiano di Mediaset.