Uomini e Donne, scoppia la bufera sul rientro di Mario Lenti: il pubblico boccia il cavaliere in studio
Il ritorno di Mario Lenti a Uomini e Donne scatena le proteste del pubblico in studio e sui social: tra tira e molla e vecchi retroscena, la sua credibilità vacilla.
Il ritorno di Mario Lenti nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne non ha convinto tutti, anzi. Il rientro del cavaliere pugliese negli studi Elios di Roma ha riacceso subito le discussioni del dating show di Canale 5, ma questa volta la reazione di una parte della platea e dei telespettatori sui social è stata particolarmente dura.
A rendere ancora più spinoso il rientro di Mario Lenti contribuiscono i suoi precedenti racconti e le dinamiche che lo hanno accompagnato negli ultimi mesi. Nel tempo, il cavaliere si è trovato al centro di diversi confronti legati ad altre protagoniste del programma, come Gemma Galgani, Cinzia e Magda Catozzi. Proprio sul fronte dei retroscena e delle frequentazioni passate si sono accumulate le perplessità di chi segue il programma: tra battute su presunti flirt nati per creare hype e accuse incrociate legate alle serate o alla ricerca di spazio mediatico, l'immagine di Mario appare per molti spettatori poco lineare.
Anche quando ha provato a spiegare il proprio punto di vista — rivendicando di portare movimento in studio e di non fingersi diverso da ciò che è — una fetta del pubblico ha mostrato scetticismo, faticando a vedere nel suo rientro un reale valore aggiunto per il parterre. Nonostante le proteste e le critiche, la redazione ha comunque riammesso Mario Lenti nel parterre del Trono Over, confermando che la sua presenza continuerà a generare dibattito.