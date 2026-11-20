Pubblicazione: 20 novembre alle 15:03

Il ritorno di Mario Lenti nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne non ha convinto tutti, anzi. Il rientro del cavaliere pugliese negli studi Elios di Roma ha riacceso subito le discussioni del dating show di Canale 5, ma questa volta la reazione di una parte della platea e dei telespettatori sui social è stata particolarmente dura.

Nel corso della puntata, una signora del pubblico ha espresso senza filtri il proprio malumore davanti a Maria De Filippi, mettendo in dubbio la coerenza del percorso di Mario. Il ragionamento alla base della critica è semplice e diretto: secondo chi lo contesta, il cavaliere tenderebbe ad allontanarsi e, alimentando il sospetto che la ricerca di visibilità pesi più della reale voglia di costruire una relazione duratura. L'intervento ha strappato diversi applausi in studio, segno che il dubbio non è rimasto isolato.

A rendere ancora più spinoso il rientro di Mario Lenti contribuiscono i suoi precedenti racconti e le dinamiche che lo hanno accompagnato negli ultimi mesi. Nel tempo, il cavaliere si è trovato al centro di diversi confronti legati ad altre protagoniste del programma, come Gemma Galgani, Cinzia e Magda Catozzi. Proprio sul fronte dei retroscena e delle frequentazioni passate si sono accumulate le perplessità di chi segue il programma: tra battute su presunti flirt nati per creare hype e accuse incrociate legate alle serate o alla ricerca di spazio mediatico, l'immagine di Mario appare per molti spettatori poco lineare.

Anche quando ha provato a spiegare il proprio punto di vista — rivendicando di portare movimento in studio e di non fingersi diverso da ciò che è — una fetta del pubblico ha mostrato scetticismo, faticando a vedere nel suo rientro un reale valore aggiunto per il parterre. Nonostante le proteste e le critiche, la redazione ha comunque riammesso Mario Lenti nel parterre del Trono Over, confermando che la sua presenza continuerà a generare dibattito.

In una trasmissione dove gli equilibri cambiano da una registrazione all'altra e dove le reazioni di opinionisti e pubblico pesano sempre sul racconto delle singole storie, il cavaliere sarà chiamato a dimostrare nei fatti se il suo ritorno porterà davvero una svolta sentimentale o soltanto nuove polemiche. Per il momento, il rientropomeridiano: tra chi chiede maggiore coerenza e chi osserva curioso come reagiranno gli altri protagonisti in studio, il clima nel Trono Over si preannuncia tutt'altro che tranquillo.