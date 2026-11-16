Uomini e Donne, sfiora il bacio con Alessandro ma in studio arriva una segnalazione: caos per Giorgia

Pubblicazione: 16 novembre alle 13:18

Il trono classico di Uomini e Donne continua a regalare grandi colpi di scena al pubblico di Canale 5. Al centro delle dinamiche recenti troviamo la tronista romana Giorgia Angeloni, il cui percorso sentimentale sta affrontando momenti particolarmente intensi e delicati. Dopo aver superato il doloroso lutto per la perdita del padre, Giorgia sta cercando di rimettersi in gioco nel dating show condotto da Maria De Filippi, trovando in uno dei suoi corteggiatori un punto di riferimento fondamentale, ma anche affrontando ombre e imprevisti in studio.

Nelle ultime puntate, la tronista ha vissuto un'esterna con Raffaele che, sebbene piacevole, ha confermato i suoi dubbi: pur essendo un ragazzo d'oro, Giorgia non ha avvertito quella forte attrazione fisica iniziale che cercava. Discorso ben diverso, invece, pera colpirla a pelle e a farle battere il cuore.

Nelle prossime puntate del programma di Canale 5, le anticipazioni svelano che Giorgia deciderà di uscire in esterna proprio con Alessandro. Tra i due la sintonia sarà palpabile, arricchita da momenti di grande complicità che faranno sperare i fan in un bacio appassionato. Tuttavia, il bacio non arriverà a causa di un ostacolo interiore che la stessa tronista ha scelto di condividere con sincerità disarmante. Giorgia ha infatti ammesso di fare i conti con un profondo blocco psicologico radicato nella sua infanzia.

A causa di insicurezze legate al proprio aspetto fisico e al modo in cui si è sempre percepita, arrivando persino a evitare di andare al mare da ragazzina, la tronista fatica enormemente a lasciarsi andare e a credere di poter essere desiderata. Un momento di grande intensità emotiva che ha visto l'intervento amorevole di Alessandro e i preziosi consigli di Maria De Filippi, la quale l'ha invitata a intraprendere un percorso con un professionista per superare definitivamente queste insicurezze.

Se da un lato il feeling con Alessandro sembrava procedere a gonfie vele, dall'altro la quiete nello studio di Uomini e Donne è destinata a durare ben poco. Durante la registrazione, infatti,, portando al centro dell'attenzione una pesantesul conto del rivale. Secondo quanto dichiarato da Simone, che si è detto certo dei fatti, un amico gli avrebbe inoltrato alcune chat private di Alessandro che dipingerebbero un quadro completamente diverso del ragazzo, accusato di indossare una maschera pur di compiacere la tronista e ingraziarsi il pubblico.

La rivelazione ha immediatamente scatenato il caos in studio. Raffaele ha preso la parola per esprimere il proprio disappunto, dichiarandosi stanco di queste segnalazioni prive di riscontri solidi, mentre opinionisti come Gianni Sperti hanno invitato tutti i corteggiatori a mostrarsi per ciò che sono realmente, mettendo da parte i giochi di strategia. Riuscirà Alessandro a chiarire la sua posizione e a riconquistare la totale fiducia di Giorgia?