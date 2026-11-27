Pubblicazione: 27 novembre alle 12:48

Dopo giorni di botta e risposta sui social, Simone Florian interviene pubblicamente per raccontare la propria versione su quanto accaduto dopo la fine della relazione con l'ex tronista Chiara Pompei. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha scelto i microfoni di Casa Lollo 4 per chiarire la sua posizione, spiegando di non aver voluto arrivare a una simile esposizione mediatica ma di ritenere ormai superati i limiti.

Nel corso dell'intervista, Simone Florian ha respinto le ricostruzioni circolate online sostenendo che non vi sia verità in quanto dichiarato dall'ex compagna e aggiungendo di aver tentato più volte un confronto riservato prima di esporsi. In particolare, l'ex volto del dating show condotto dasia con la madre sia con il fratello di lei per chiedere aiuto e fermare una situazione diventata insostenibile.

Secondo il suo racconto, la decisione di registrare messaggi e chiamate nasce dalla necessità di tutelarsi davanti a presunte minacce rivolte non soltanto a lui, ma anche a sua madre e a suo fratello. Florian ha ribadito che la fine di una storia d'amore non è un reato, ma ha sottolineato come per lui sia diventato prioritario difendere la propria famiglia e la propria serenità. La vicenda segue un duro scambio di accuse consumatosi nei giorni scorsi su Instagram a circa tre mesi dalla rottura tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne.

"Lei ripetutamente, io non ti dico sporadicamente, ripetutamente, minaccia me, mia madre e mio fratello con dei messaggi, con delle chiamate che io ho registrato senza alcun problema, perché mi devo tutelare, quindi l’ho dovuto fare. Io mi vergogno anche a dirlo, perché è una cosa brutta. […] Lei minaccia di farmi del male. […] Io ho delle telefonate registrate dove lei dice a mia madre che mi avrebbe fatto del male, dove dice a mia madre di aver partorito un mostro. Questa è una cosa grave."

Nei post e nelle storie social erano emerse versioni opposte sui motivi dell'addio, con reciproci riferimenti a presunti comportamenti scorretti durante e dopo la relazione, smentite puntuali da parte di Chiara Pompei e dure prese di posizione da parte di Simone. Con il passaggio dalle storie social alle dichiarazioni in studio, il confrontoe sposta l'attenzione sul piano legale. Resta da vedere se arriveranno ulteriori repliche ufficiali o sviluppi formali nelle prossime settimane.