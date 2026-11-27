Uomini e Donne, Simone Florian parla dell'ex Chiara Pompei: "Tutelo la mia famiglia"
Simone Florian parla a Casa Lollo 4 dopo la rottura con l'ex tronista Chiara Pompei tra accuse social, minacce e il passo verso la denuncia.
Dopo giorni di botta e risposta sui social, Simone Florian interviene pubblicamente per raccontare la propria versione su quanto accaduto dopo la fine della relazione con l'ex tronista Chiara Pompei. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha scelto i microfoni di Casa Lollo 4 per chiarire la sua posizione, spiegando di non aver voluto arrivare a una simile esposizione mediatica ma di ritenere ormai superati i limiti.
Secondo il suo racconto, la decisione di registrare messaggi e chiamate nasce dalla necessità di tutelarsi davanti a presunte minacce rivolte non soltanto a lui, ma anche a sua madre e a suo fratello. Florian ha ribadito che la fine di una storia d'amore non è un reato, ma ha sottolineato come per lui sia diventato prioritario difendere la propria famiglia e la propria serenità. La vicenda segue un duro scambio di accuse consumatosi nei giorni scorsi su Instagram a circa tre mesi dalla rottura tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne.
"Lei ripetutamente, io non ti dico sporadicamente, ripetutamente, minaccia me, mia madre e mio fratello con dei messaggi, con delle chiamate che io ho registrato senza alcun problema, perché mi devo tutelare, quindi l’ho dovuto fare. Io mi vergogno anche a dirlo, perché è una cosa brutta. […] Lei minaccia di farmi del male. […] Io ho delle telefonate registrate dove lei dice a mia madre che mi avrebbe fatto del male, dove dice a mia madre di aver partorito un mostro. Questa è una cosa grave."