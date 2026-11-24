Pubblicazione: 24 novembre alle 13:03

Nuovo botta e risposta a distanza sui social tra Teresa Cilia e l'ex marito Salvatore Di Carlo, ex volto di Uomini e Donne che ha riacceso i riflettori sulla loro separazione dopo anni di silenzio. Nelle ultime ore Di Carlo ha risposto alle domande dei follower negando di averla mai tradita, sostenendo di aver pagato un conto pesante per ricominciare da zero dopo la rottura e lamentando il fatto che il suo nome sia stato citato durante alcune dirette social legate alla vendita di prodotti.

A stretto giro è arrivata la replica di Teresa Cilia, che ha scelto di non entrare nel dettaglio dei singoli attacchi ma ha affrontato un tema profondamente personale. L'ex tronista ha rivendicato la propria coscienza tranquilla e ha puntato il dito contro i giudizi legati alla maternità, un doloreha affrontato un tumore che le ha impedito di diventare madre.

"Io ho avuto un tumore a 24 anni. Questo tumore mi ha portato, purtroppo, l'ho detto più volte, come conseguenza il fatto di non poter diventare madre. Ma penso di aver pagato già a mie spese grandissimamente questo dolore", ha spiegato Cilia nel suo sfogo social. Parole dure, con cui ha voluto mettere un argine a chi, secondo il suo racconto, l'ha fatta sentire sminuita sia nella sfera privata sia in quella professionale. Nel messaggio, Teresa ha raccontato di aver spesso dovuto accettare situazioni in cui le esigenze legate ai figli venivano messe davanti alle sue, anche sul lavoro, quando si tratta di chiedere permessi o gestire impegni quotidiani.

"E io che non ho figli che faccio? Vi guardo! E l'ho sempre accettato, sia nel campo lavorativo sia nel campo sentimentale: sono sempre stata, passatemi il termine, denigrata per il fatto che io non posso avere figli", ha aggiunto, chiedendo parità di rispetto indipendentemente dall'essere madri. La storia tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo era sbocciata nello studio di Uomini e Donne per poi proseguire a Temptation Island e culminare nel matrimonio celebrato nel 2016, prima dell'addio arrivato qualche anno fa.

Oggicon cui ha avuto un figlio, mentre Teresa ribadisce con forza la propria identità: "Io sono una donna, non sono una mamma, ma posso essere mamma in mille modi e questa cosa non me la toccate". Un confronto che riapre una vicenda seguita a lungo dal pubblico televisivo, riportando al centro il peso delle parole e delle ferite rimaste aperte.