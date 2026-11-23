Pubblicazione: 23 novembre alle 11:10

La storia d'amore nata nel Trono Over di Uomini e Donne tra Tiziana e Mauro ha raggiunto il suo capitolo più importante con il matrimonio. Quello che per i due protagonisti del dating show di Canale 5 è sembrato fin da subito un incontro destinato a lasciare il segno si è trasformato in una relazione solida, bruciando le tappe senza perdere autenticità.

Tutto era iniziato quando Mauro era arrivato in trasmissione inizialmente interessato a Gemma Galgani, ma l'incontro con Tiziana ha cambiato ogni scenario. Dopo i primi appuntamenti e la decisione di lasciare insieme il programma, la coppia ha iniziato atelevisiva in una quotidianità condivisa. Le nozze si sono svolte in forma riservata sul lago d'Orta, una cornice suggestiva dove i due sposi hanno festeggiato il sì anche con un pranzo sulla terrazza dell'hotel scelto per l'occasione.

Nelle immagini trapelate e riprese anche nel racconto televisivo, Tiziana ha indossato un abito di pizzo bianco, mentre Mauro ha scelto un completo elegante. Tornati nello studio condotto da Maria De Filippi per ripercorrere le tappe del loro percorso, i due hanno emozionato il pubblico e i presenti con parole cariche di affetto. Tiziana ha sottolineato come Mauro sia diventato in breve tempo un punto di riferimento fondamentale e un vero pilastro nei momenti belli come in quelli più complessi, ribadendo il valore di un legame costruito giorno dopo giorno anche con gli affetti più cari.

Mauro, dal canto suo, ha ricordato l'inizio della loro vita insieme e come il matrimonio abbia coronato una storia nata all'improvviso ma già radicata nella quotidianità. Archiviata la cerimonia sul lago d'Orta, per Tiziana e Mauro è arrivato il momento del viaggio di nozze: la coppia ha scelto le Maldive come meta per la luna di miele, regalarsi un momento di relax lontano dai riflettori e festeggiare il nuovo inizio da marito e moglie. Nel panorama televisivo del Trono Over, il loro percorso resta così uno degli esempi più seguiti di come il programma possa portare a un lieto fine duraturo lontano dalle telecamere.