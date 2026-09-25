Uomini e Donne trono over, Cinzia Paolini e Marco Troiani si sposano? La verità sulla coppia
Cinzia Paolini e Marco Troiani stanno ancora insieme o si sono lasciati? Tutte le novità e le indiscrezioni sulle possibili nozze dopo Uomini e Donne.
C'è grande fermento tra gli appassionati del dating show di Canale 5, sempre a caccia di aggiornamenti sulle dinamiche del Trono Over. Tra le storie nate nello studio di Maria De Filippi, quella che continua a far sognare i telespettatori è senza dubbio la relazione tra Cinzia Paolini e Marco Troiani. Nelle ultime settimane, tra indiscrezioni sul web e curiosità dei fan, il pubblico si è chiesto se i due stiano ancora insieme o se stiano davvero pensando a un futuro matrimonio.
Lontano dalle telecamere e dai riflettori dello studio di Canale 5, il cavaliere e la dama hanno scelto di viversi giorno per giorno, consolidando un legame che appare oggi più forte che mai. Marco, in particolare, non ha mai fatto mistero di provare sentimenti profondi, arrivando a dichiarare pubblicamente di voler costruire un futuro importante insieme alla sua compagna, compresa l'idea di un trasferimento per amore.
Il vero punto di svolta che ha riacceso l'interesse mediatico sul percorso della coppia riguarda le voci insistenti sulle nozze. Tra i due non solo è spuntato un anello di fidanzamento molto discusso, ma Marco avrebbe fatto una vera e propria proposta di matrimonio, esprimendo il desiderio di convolare a nozze addirittura prima del 2027.