Uscirà mai Deadpool 4? Ryan Reynolds torna a parlare del personaggio e ciò che dice potrebbe non piacervi

Pubblicazione: 22 aprile alle 08:25

Il Marvel Cinematic Universe potrebbe essere sul punto di riabbracciare Deadpool, ma in una veste completamente diversa da quella a cui i fan si sono abituati. Durante una recente apparizione al Sunday Sitdown Live, Ryan Reynolds ha finalmente rotto il silenzio sul destino di Wade Wilson all'interno del franchise Marvel, offrendo dichiarazioni che hanno sorpreso molti appassionati.



L'attore canadese ha affermato che ha del materiale scritto, sta lavorando a nuove idee, ma Deadpool non sarà più il centro della scena. "Non penso che lo metterò mai più al centro", ha affermato Reynolds con una sincerità che lascia poco spazio a interpretazioni ambigue. "Credo che sia un personaggio di supporto. È un tipo che funziona benissimo in un gruppo".



La dichiarazione arriva in un momento particolare per il Mercenario Chiacchierone, che non appare sullo schermo dal 2024, quando Deadpool & Wolverine ha dominato i botteghini mondiali incassando oltre 1,3 miliardi di dollari e affermandosi come uno dei film più redditizi dell'intera Multiversal Saga. Un successo planetario che, paradossalmente, non si tradurrà in un tradizionale Deadpool 4.

Una scena di Deadpool & Wolverine, fonte: Marvel Studios





Le parole di Reynolds confermano sostanzialmente quanto emerso quasi un anno fa, quando The Hollywood Reporter aveva rivelato che l'attore stava "silenziosamente pianificando il suo ritorno al personaggio" ma con un approccio radicalmente nuovo. Secondo quelle indiscrezioni, il poliartista stava sviluppando vari trattamenti per un film corale che avrebbe coinvolto tre o quattro personaggi degli X-Men, con l'intenzione precisa di mantenere Wade in un ruolo secondario.



Le probabilità di vedere un quarto capitolo solista di Deadpool sono ora ridotte al minimo, ma questo non significa affatto che Wade Wilson scomparirà dal MCU. Il franchise sta attualmente sviluppando il reboot cinematografico degli X-Men, con Jake Schreier alla regia, e i mutanti sono destinati a diventare un elemento centrale dopo Avengers: Secret Wars, evento che secondo Kevin Feige porterà a una sorta di reset della storica saga supereroistica.



È probabile che una volta che Marvel Studios svelerà i piani completi per gli X-Men nel MCU, maggiori dettagli sul ritorno di Reynolds nei panni di Deadpool emergeranno di conseguenza. Considerato il successo straordinario al box office, risulta difficile immaginare che Wade rimanga assente dagli schermi per un periodo prolungato. Con la Fase 7 ancora avvolta nel mistero e nessun annuncio ufficiale sul calendario, il prossimo capitolo di Deadpool con Marvel Studios potrebbe facilmente essere uno degli assi nella manica che lo studio sta tenendo nascosti, incluso il progetto segreto di Reynolds.